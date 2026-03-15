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Lorenzen abrirá por Italia y Montero por Venezuela en semifinal del Clásico Mundial

MIAMI (AP) — Michael Lorenzen abrirá por Italia y Keider Montero por Venezuela cuando los equipos se enfrenten la noche del lunes en una semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Michael Lorenzen (24), de Italia, lanza hacia los Estados Unidos en la primera entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol, el martes 10 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis)
Michael Lorenzen (24), de Italia, lanza hacia los Estados Unidos en la primera entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol, el martes 10 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis) AP

Lorenzen, un derecho de 34 años, lanzó 4 2/3 entradas sin permitir carreras en la fase de grupos, en la sorpresiva victoria 8-6 sobre Estados Unidos el martes.

“Me enfrenté a él muchas veces. Este es el tipo perfecto”, dijo el mánager de Italia, Francisco Cervelli, un exreceptor de Grandes Ligas.

Italia está en las semifinales por primera vez en un torneo que comenzó en 2006. Venezuela perdió su única aparición en semifinales, 10-2 ante Corea del Sur en 2009.

Lorenzen, elegido al Juego de Estrellas en 2023, tuvo marca de 7-11 con efectividad de 4.64 en 26 aperturas y una aparición como relevista con Kansas City el año pasado; luego se convirtió en agente libre y firmó un contrato de un año por 8 millones de dólares con Colorado.

Si Italia gana, Aaron Nola quedaría perfilado para abrir la final de la noche del martes contra Estados Unidos o República Dominicana.

Montero, un derecho de 25 años, lanzó tres entradas en blanco como relevista el lunes en la victoria 4-0 sobre Nicaragua en la primera ronda.

Debutó en las Grandes Ligas el 29 de mayo de 2024 y el año pasado tuvo marca de 5-3 con efectividad de 4.37 en 12 aperturas y ocho apariciones como relevista con Detroit, durante una temporada en la que fue enviado a Triple-A Toledo en seis ocasiones. Montero tuvo marca de 4-4 con efectividad de 5.91 en ocho aperturas y dos apariciones como relevista con los Mud Hens.

Montero tuvo tres apariciones en la postemporada el año pasado y consiguió un salvamento en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, una victoria en 11 entradas sobre Cleveland.

Italia realizó un par de movimientos en el roster antes de la semifinal: el zurdo Joe Jacques reemplazó a Dylan DeLucia, quien realizó 58 lanzamientos en la victoria del sábado en cuartos de final sobre Puerto Rico y, por las reglas de conteo de lanzamientos, no es elegible para subir al montículo el lunes. El infielder Brayan Rocchio ocupó el lugar en el roster de Miles Mastrobuoni, quien se lesionó en el juego contra Estados Unidos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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