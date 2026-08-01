Lorena Wiebes gana la etapa inaugural del Tour de Francia femenino

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La ciclista neerlandesa, que representa al equipo SD Worx-Protime, se adjudicó el recorrido llano de 137 kilómetros que comenzó y terminó en la ciudad de Lausana y llevó a las competidoras junto a dos lagos enclavados en los Alpes suizos.

Kim Le Court cruzó la meta en segundo lugar, por delante de Demi Vollering, quien ha ganado varias carreras este año, incluido el Giro de Italia.

“No puedo creerlo. El equipo SD Worx-Protime trabajó durísimo. Demi atacó y pensé: ‘Necesito seguirla’. Fue un esprint larguísimo”, afirmó Wiebes.

La francesa Pauline Ferrand-Prévôt, que ganó la carrera el año pasado, terminó octava, mientras que la ganadora de la Vuelta, Paula Blasi, fue 12.ª.

Esta edición, la quinta del Tour femenino, cubrirá 1.175 kilómetros a lo largo de nueve días.

Ahora, la ruta se dirige al sur de Francia. Incluye la subida al Mont Ventoux en su ascenso más exigente el viernes, antes de finalizar en Niza, en la Riviera francesa, dos días después.

Tadej Pogacar ganó el fin de semana pasado su quinto título del Tour de Francia masculino. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP