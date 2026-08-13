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Logan Gilbert lanza 6 sólidas entradas y Marineros frenan racha con triunfo 1-0 ante Yankees

NUEVA YORK (AP) — Logan Gilbert lanzó seis entradas y se combinó con tres relevistas para permitir apenas cuatro hits, mientras los Marineros de Seattle pusieron fin a una racha de seis derrotas el jueves con una victoria 1-0 sobre los Yankees de Nueva York.

El lanzador de los Marineros de Seattle, Logan Gilbert (36), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yakees de Nueva York, el jueves 13 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
El lanzador de los Marineros de Seattle, Logan Gilbert (36), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yakees de Nueva York, el jueves 13 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Weston Wilson conectó un jonrón en la segunda entrada ante Max Fried (4-4) para darle a los Marineros apenas su sexta victoria en 21 juegos. Seattle (57-65) se acercó a cinco juegos de los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, de cara a una serie de fin de semana en Houston.

Gilbert (9-7) limitó a los Yankees a cuatro hits en su quinta apertura sin permitir carreras esta temporada. El derecho ponchó a siete y dio una base por bolas.

Dos de los ponches de Gilbert llegaron tras desafíos exitosos del sistema ABS en la sexta. Retiró a Trent Grisham y Spencer Jones con lanzamientos que originalmente el umpire principal Rob Drake había cantado como bola cuatro.

Gilbert cerró su labor ponchando a Luis García Jr. con un splitter y golpeó su guante en señal de celebración mientras se alejaba del montículo.

Fried permitió cinco hits en cinco entradas.

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