Loftin y Pérez conectan jonrones tardíos y Reales remontan para vencer 3-2 a Tigres

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Nick Loftin de los Reales de Kansas City felicitado tras conectar un jonrón en la novena entrada ante los tigres de Detroit el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Jose Juarez) AP

Los Reales perdían 2-1 al llegar a la séptima, cuando el venezolano Salvador Pérez empató el juego con el jonrón número 318 de su carrera con la franquicia y estableció un nuevo récord de franquicia. El cuadrangular superó la marca establecida por George Brett, quien mantuvo el récord durante 40 años.

Hao-Yu Lee conectó un cuadrangular, un doble e impulsó dos carreras por los Tigres, y extendió su racha de hits a 10 juegos, la mejor de su carrera, pero la racha de victorias de Detroit se detuvo en tres.

Ninguno de los abridores tuvo decisión. Michael Wacha, de Kansas City, permitió dos carreras con seis hits en siete entradas, mientras que Casey Mize cedió una carrera con tres hits en seis entradas.

Los equipos intercambiaron carreras solitarias en la segunda. Un elevado de sacrificio de Michael Massey, de Kansas City, remolcó a Vinnie Pasquantino en la parte alta de la entrada, antes de que Riley Greene conectara un doble y anotara con el doble de Lee en la parte baja.

Lee conectó un jonrón en la cuarta para poner arriba a los Tigers, pero Pérez abrió la séptima con un jonrón de 401 pies ante Kyle Finnegan.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP