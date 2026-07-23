Locklear y Pfaadt ayudan a Diamondbacks a vencer a Cardenales por 10-6

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Tyler Locklear, de los Diamondbacks de Arizona, batea un jonrón de dos carreras en el duelo del jueves 23 de julio de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Joe Puetz) AP

Arizona conectó 16 hits en la reanudación del juego suspendido por lluvia el 25 de junio. El miércoles, habían logrado su máximo número de la temporada con 17 imparables en casa contra los Atléticos.

Pfaadt (5-1) permitió dos carreras en la primera entrada con cuatro hits consecutivos para abrir el juego, pero luego se serenó y permitió apenas tres hits más.

Arizona ha ganado tres duelos seguidos y nueve de 11.

Los Cardenales anotaron cuatro carreras con dos outs ante Ryan Thompson en la novena entrada.

Locklear conectó un sencillo impulsor por el centro ante Matt Svanson en la octava, después de haber pegado un jonrón de dos carreras —su primero de la temporada— ante Michael McGreevy (4-8) en la cuarta.

El dominicano Ketel Marte fue retirado de la alineación a menos de una hora del primer lanzamiento debido a rigidez en la espalda, después de que originalmente estaba previsto que abriera como primer bate y jugara la segunda base por Arizona.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP