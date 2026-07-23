americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Locklear y Pfaadt ayudan a Diamondbacks a vencer a Cardenales por 10-6

SAN LUIS (AP) — Tyler Locklear bateó de 4-3 con un jonrón y tres carreras impulsadas, Brandon Pfaadt lanzó seis entradas sólidas y los Diamondbacks de Arizona vencieron el jueves 10-6 a los Cardenales de San Luis.

Tyler Locklear, de los Diamondbacks de Arizona, batea un jonrón de dos carreras en el duelo del jueves 23 de julio de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Joe Puetz)
Tyler Locklear, de los Diamondbacks de Arizona, batea un jonrón de dos carreras en el duelo del jueves 23 de julio de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Joe Puetz) AP

Arizona conectó 16 hits en la reanudación del juego suspendido por lluvia el 25 de junio. El miércoles, habían logrado su máximo número de la temporada con 17 imparables en casa contra los Atléticos.

Pfaadt (5-1) permitió dos carreras en la primera entrada con cuatro hits consecutivos para abrir el juego, pero luego se serenó y permitió apenas tres hits más.

Arizona ha ganado tres duelos seguidos y nueve de 11.

Los Cardenales anotaron cuatro carreras con dos outs ante Ryan Thompson en la novena entrada.

Locklear conectó un sencillo impulsor por el centro ante Matt Svanson en la octava, después de haber pegado un jonrón de dos carreras —su primero de la temporada— ante Michael McGreevy (4-8) en la cuarta.

El dominicano Ketel Marte fue retirado de la alineación a menos de una hora del primer lanzamiento debido a rigidez en la espalda, después de que originalmente estaba previsto que abriera como primer bate y jugara la segunda base por Arizona.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter