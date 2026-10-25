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LO ÚLTIMO: Lula y Bolsonaro se disputan la presidencia de Brasil en balotaje. Abre la votación

SAO PAULO (AP) — Los brasileños deciden el domingo si otorgan al actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva un cuarto mandato o viran de nuevo hacia la extrema derecha al elegir al senador Flávio Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense Donald Trump.

Lula, quien a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad en el mundo, ha ocupado la presidencia de Brasil en dos periodos, primero entre 2003 y 2010 y nuevamente desde 2023. Bolsonaro, de 45 años, busca devolver el apellido de su familia al poder mientras su padre cumple una condena por intentar un golpe de Estado con el fin de evitar el fin de su mandato presidencial (2019-2022).

Aquí los más recientes acontecimientos de la jornada:

Abren los centros de votación

Los centros de votación abrieron el domingo a las 8.00 de la mañana local en el Distrito Federal y en los estados bajo el huso horario de Brasilia. En otros estados como Mato Grosso y gran parte del Amazonas ya habían abierto una hora antes. En 11 ciudades del estado de Amazonas y en Acre, el estado en la frontera con Bolivia y Perú, abrieron dos horas antes.

Casi 159 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en más de 94.000 centros de votación distribuidos en todo el país y en el exterior.

FUENTE: AP

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