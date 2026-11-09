Lo último: fieles esperan al papa cerca del centro de la obra Don Orione que asiste a discapacitados

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El papa León XIV, a la izquierda, sale acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, tras visitar el Monumento al general San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín de Buenos Aires, durante su viaje apostólico de doce días por Sudamérica, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini, Pool) AP Una mujer realiza una videollamada mientras espera una misa que será oficiada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Luego celebrará una misa ante el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, se encontrará con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y mantendrá sendos encuentros con comunidades religiosas y el episcopado argentino.

A continuación los últimos acontecimientos de su viaje:

Fieles esperan al papa en las cercanías del Pequeño Cottolengo Don Orione Durante la madrugada del lunes cientos de fieles se acercaron a las cercanías del centro residencial más grande de la Obra Don Orione en Argentina, donde residen 415 personas con discapacidad. El centro, situado en la localidad de Claypole —unos 25 kilómetros al sur de Buenos Aires — abrió sus puertas en 1936 tras la visita un año antes del italiano Luis Orione quien inspirado por el sacerdote de su país José Benito Cottolengo trajo a Argentina la idea de crear casas para recibir a personas con discapacidad.

El centro recrea un ambiente familiar, con equipos interdisciplinarios de terapistas, psicólogos y asistentes, entre otros profesionales.

Lidera una red regional de 14 pequeños de estos centros en Argentina, Uruguay y Paraguay, donde 1.300 personas con discapacidad encuentran hogar y atención integral. Esa labor se enmarca en la misión global de la Obra Don Orione, presente en 34 países para promover el servicio, la dignidad y la inclusión.

FUENTE: AP