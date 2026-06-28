LO ÚLTIMO: España informa que 9 de sus ciudadanos murieron en los sismos y 131 están desaparecidos

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Rescatistas y civiles retoman la búsqueda de sobrevivientes de los sismos en las ciudades venezolanas más devastadas, donde personas damnificadas amanecieron durmiendo a la intemperie. Hasta ahora, los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 1.430 muertos, más de 3.200 heridos y más de 51.000 desaparecidos.