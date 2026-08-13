Lo quiero todo: Amy Hunt mientras acelera hacia las medallas en el Campeonato Europeo

La británica Amy Hunt reacciona tras su semifinal femenina de 200 metros en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

Hunt, de 24 años, ganó la final de los 100 metros y espera que no sea su único oro en el certamen. También compite en los 200 y tiene opciones de integrar dos equipos de relevos.

Hunt se alineará en la final de los 200 el jueves por la noche en el Alexander Stadium junto a rivales, incluida su compañera de equipo Dina Asher-Smith.

Siempre afable, a Hunt le gusta citar a un personaje de “High School Musical” cuando dice en la pista: “Lo quiero todo”. Pero la exalumna de la Universidad de Cambridge también puede ponerse más seria, como cuando recientemente habló del legado del colonialismo asociado con los Juegos de la Commonwealth.

Esto es lo que hay que saber sobre su carrera:

Hunt fue la inesperada medallista de plata en los 200 en los campeonatos mundiales el pasado septiembre en Tokio, donde corrió 22,14 segundos en la final; la ganadora fue la velocista de Estados Unidos Melissa Jefferson-Wooden.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Hunt corrió el tercer relevo en el equipo británico femenino de 4x100 que ganó la plata.

En categorías juveniles, Hunt estableció la mejor marca mundial sub-18 femenina en los 200 cuando registró 22,42 en junio de 2019 en Mannheim, Alemania.

Hunt compaginó los estudios —cursó Literatura Inglesa— con el entrenamiento y superó una lesión en la pierna para alcanzar niveles de élite. Tras su plata en Tokio el año pasado, le comentó a la BBC que se alegra de haber seguido en la escuela: “Puedes ser una académica increíble y una diosa de la pista”.

Hunt cita a un personaje de ‘High School Musical’

Al describir sus objetivos, Hunt menciona a Sharpay Evans, un personaje de “High School Musical”, y la canción titulada “I Want it All”.

Hunt lo mencionó en la conferencia de prensa previa a los campeonatos y volvió a hacerlo después de ganar el oro en los 100 el lunes por la noche.

Esa actuación está un paso más cerca de ser como Sharpay Evans, manifestó tras la victoria. “De verdad quiero ganarlo todo y estoy tan feliz de que ya haya completado una de cuatro. Ojalá pueda llevar este impulso y estas buenas vibras al resto de la semana”.

El problema de Hunt con los Juegos de la Commonwealth

Hunt ofrece a sus seguidores una mirada entre bastidores de su vida como atleta con actualizaciones en video en su página de YouTube. Su “vlog” aborda de todo, desde comidas hasta turismo y controles antidopaje.

El video más reciente de la velocista fue una reseña de su paso por los Juegos de la Commonwealth en Glasgow, donde ganó una medalla de plata en los 100.

Hunt dedica unos minutos en el video a hablar de la historia de los juegos y afirma que no está de acuerdo “ética ni moralmente con la idea de unos Juegos de la Commonwealth”. Los juegos, añadió, “solían celebrar un imperio colonial”.

Hunt señaló: “Creo que los Juegos de la Commonwealth nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra historia con el colonialismo, y también sobre el hecho de que Inglaterra, tal como la conocemos, fue reconstruida en la posguerra por la generación Windrush, por inmigrantes”.

Los atletas hablan de esto en privado, explicó, pero ahí es donde se queda.

“Creo que mucha gente tiene miedo de hablar de ello abiertamente. Creo que, como atleta blanca, es importante que yo hable sobre lo que pienso al respecto. ... Simplemente desearía que hubiera más diálogo y más conversación sobre eso”.

Concluye: “Eres más que libre de no estar de acuerdo con ello y eres más que libre de pensar que, si tengo estas opiniones, es hipócrita que yo compita”.

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FUENTE: AP