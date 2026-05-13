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Lluvias torrenciales en el norte de Turquía provocan inundaciones y envían a 12 personas al hospital

ANKARA, Turquía (AP) — Lluvias torrenciales provocaron graves inundaciones en un distrito cercano a la costa turca del mar Negro, donde anegaron viviendas y negocios y arrastraron automóviles. Al menos 12 personas fueron hospitalizadas con heridas leves, informó la agencia estatal Anadolu.

Las intensas precipitaciones registradas a última hora del martes desbordaron los ríos del distrito de Havza, en la provincia de Samsun. Aguas rápidas invadieron las calles y arrastraron vehículos y objetos.

Anadolu indicó que los sótanos y las plantas bajas de varias propiedades quedaron sumergidos. Imágenes de video mostraron a un conductor de pie sobre un camión, a la espera de ser rescatado de la inundación.

Ninguno de los heridos se encontraba en estado grave, según la agencia. Algunos llegaron al hospital por sus propios medios, mientras que otros recibieron ayuda de equipos médicos.

Se desplegó a bomberos, policías y equipos de emergencias para rescatar a residentes atrapados y retirar escombros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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