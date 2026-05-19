Lluvias torrenciales e inundaciones azotan China, matan al menos a 12 y fuerzan evacuaciones masivas

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La televisora estatal CCTV reportó el miércoles cinco fallecidos y 11 personas desaparecidas en el condado de Shimen, en la provincia de Hunan, en el centro de China, después de que la lluvia golpeara la región. Hay una operación de rescate en marcha. Para la noche del martes, más de 19.000 personas habían sido reubicadas, informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Xinhua indicó que el condado registró una precipitación acumulada de 33,9 centímetros (unas 13 pulgadas) en un periodo de 24 horas que terminó a las 7 de la mañana del lunes. Una de sus localidades llegó a registrar 24 centímetros (unas 9 pulgadas) en apenas unas horas, lo que rompió récords históricos, señaló.

En la cercana provincia de Hubei, algunas calles se convirtieron en ríos y los rescatistas tuvieron que desplegar botes inflables para ayudar a residentes varados. Algunas viviendas se inundaron o se derrumbaron, reportó Xinhua. Tres personas murieron y otras cuatro estaban desaparecidas hasta la mañana del martes, agregó.

CCTV también informó el martes que las fuertes lluvias y las inundaciones han causado cuatro muertes y que otras cinco personas no han sido localizadas en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. En algunas zonas, las casas se inundaron, las calles resultaron dañadas y las comunicaciones se interrumpieron, precisó. En un área fue necesario reubicar a más de 3.700 personas, añadió Xinhua.

Por separado, Xinhua reportó que 10 personas murieron después de que una camioneta pickup cayera de un puente en la región sureña de Guangxi el sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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