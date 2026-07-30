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Lluvias monzónicas provocan el derrumbe de una casa en Lahore y matan a 9 miembros de una familia

LAHORE, Pakistán (AP) — Las lluvias monzónicas derrumbaron el tejado de una casa de varios pisos en el este de Pakistán, lo que causó la muerte de al menos nueve miembros de una familia y dejó a varios más heridos, informaron funcionarios el jueves.

Rescatistas buscan entre los escombros de una casa donde se derrumbó el tejado en Lahore, Pakistán, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/K.M. Chaudary)
Rescatistas buscan entre los escombros de una casa donde se derrumbó el tejado en Lahore, Pakistán, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/K.M. Chaudary) AP

Pakistán ha registrado en los últimos años precipitaciones por encima de lo normal, una tendencia que, según científicos, está vinculada al cambio climático. Aunque el país aporta menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las investigaciones muestran que está entre las naciones más vulnerables al cambio climático.

Los aguaceros han causado la muerte de más de 100 personas en incidentes relacionados con la lluvia desde finales de junio, incluidos 14 niños que murieron después de que se desplomara el tejado de un centro educativo.

Un fuerte estruendo despertó a los residentes del barrio de Baghbanpura, en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, la noche del miércoles, cuando la casa se vino abajo. Equipos de emergencia llegaron al lugar mientras los vecinos intentaban sacar a las víctimas de debajo de los escombros.

La operación de rescate duró casi 24 horas y los socorristas recuperaron los cuerpos de tres familias, según testigos y un comunicado del gobierno.

Varios de los sobrevivientes quedaron sepultados bajo una enorme pila de escombros, según el servicio de emergencias de Punjab. Algunos estaban en estado crítico.

Según los residentes, las persistentes lluvias monzónicas habían debilitado el techo superior del edificio, que cedió por falta de mantenimiento. Indicaron que el impacto desencadenó un colapso progresivo, que derribó los pisos inferiores y el resto de la estructura.

Las autoridades han advertido que no pueden descartar que se repita el clima extremo que provocó las catastróficas inundaciones de Pakistán en 2022. Las inundaciones sumergieron cerca de un tercio del país, causaron la muerte de 1.737 personas y desplazaron a millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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