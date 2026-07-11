Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

Una mujer que prefirió ser identificada sólo por su apellido, Faith, coloca una corona de flores hecha a mano en el lugar donde el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue baleado por un agente del ICE, el viernes 10 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Annie Mulligan) AP

Catorce horas después, Lorenzo Salgado Araujo regresaba con la esposa a la que conoció cuando era adolescente en México y a la modesta casa que había construido para su familia en el sector este de la ciudad.

Eso es lo que hizo durante décadas, según Ronaldo Salgado, su hijo mayor. Dijo que su padre construyó cientos de casas a lo largo de 35 años, forjando una vida para su familia y viendo cómo sus tres hijos se iban a la universidad.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató el martes a tiros a Salgado Araujo , de 52 años, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras llevaba a su cuadrilla a su lugar de trabajo más reciente. Los disparos generaron indignación entre líderes de Houston y renovaron el escrutinio público sobre el ICE y la ofensiva del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes.

“La familia necesita respuestas. Estados Unidos necesita respuestas”, declaró el viernes la representante demócrata Sylvia Garcia, cuyo distrito incluye el área donde ocurrió el tiroteo. “Esto no debería estar ocurriendo en nuestras calles ni en ninguna calle de este país”.

Los agentes federales buscaban a otra persona cuando intentaron detener la camioneta blanca de Salgado Araujo, indicó Garcia, que citó una sesión informativa que recibió del director interino del ICE. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que un agente del ICE disparó contra la camioneta en defensa propia después de que Salgado Araujo —a quien los funcionarios describieron como un “extranjero ilegal”— embistiera un vehículo de esa agencia de control migratorio. No han aportado pruebas.

Los tres hombres a quienes Salgado Araujo llevaba dijeron que él fue baleado a través de una ventana del lado del pasajero, y que el agente del ICE que disparó no estaba frente a la camioneta y ni siquiera en peligro, declaró el viernes un abogado que ha hablado con ellos.

Su familia también ha cuestionado la versión del ICE. Señalaron que abogados, que lo estaban ayudando a solicitar un permiso de trabajo, le habían explicado cómo debía comportarse si agentes de inmigración lo detenían. Salgado Araujo estaba cerca de obtener la residencia legal cuando lo mataron, según dijeron.

“Él sabía qué hacer”, les dijo Ronaldo Salgado a los reporteros esta semana. “Sabía que no debía firmar nada. Sabía que la primera llamada que debía hacer tenía que ser a mí o a mi mamá. Para que así pudiéramos iniciar el proceso para sacarlo”.

Cree que su padre pudo haberse asustado al sentir que lo seguían vehículos sin distintivos, preocupado de que alguien quisiera robarle la camioneta o sus herramientas.

El tiroteo en el vecindario de mayoría hispana es al menos la octava muerte durante la campaña de control migratorio del gobierno de Trump.

Un esposo y padre amable y presente

Salgado Araujo ingresó a Estados Unidos hace más de 30 años y se estableció en Houston con su esposa, donde criaron a sus tres hijos.

La educación era una prioridad constante en la casa, comentó Ronaldo Salgado, quien ahora es profesor. Uno de sus hermanos es ingeniero. El otro está estudiando ingeniería en la universidad.

Varios amigos de la infancia de Salgado recordaron que su padre era amable y de voz suave, y que siempre le preguntaba a su esposa cómo le había ido en el día y cómo estaban los amigos de sus hijos después de una larga jornada de trabajo.

“En realidad no lo veíamos sino hasta el final del día, cuando llegaba a casa para cenar, pero eso sólo muestra lo trabajador que era”, expresó la vecina Jessica Alanis Magdaleno. “Todo lo que tienen ahora es gracias a la dedicación a eso”.

Josué Flores, amigo de Ronaldo Salgado desde su primer año de secundaria, contó que vio por primera vez a Lorenzo Salgado Araujo en un partido de fútbol americano de su hijo.

“Creo que eso dice muchísimo del tipo de persona que era”, señaló Flores, al recordar cómo Salgado Araujo acudía a ver a su hijo incluso después de un día de trabajo agotador.

La esposa de Salgado Araujo, dijo un familiar, está inconsolable.

José Torres Ramón, un sobrino que vive en México, le dijo a The Associated Press en un mensaje de Facebook que ella está muy enojada, triste y desorientada.

Después de llegar a casa por la tarde, a Salgado Araujo le gustaba escuchar música en la terraza y acariciar al perro. Su familia lo ha descrito como un hombre sencillo y de rutinas.

“No merecía morir”, expresó Ronaldo Salgado. “Dedicó su vida en Estados Unidos a darle a su familia el sueño americano”.

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Los periodistas de The Associated Press Jack Brook en Nueva Orleans y Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP