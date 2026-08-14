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Llegan más ballenas al acuario de Chicago desde parque canadiense cerrado

CHICAGO (AP) — Cuatro belugas más han llegado a un acuario de Chicago como parte de un plan para trasladar a los últimos cetáceos cautivos que quedan en Canadá desde un parque temático cerrado a acuarios en Estados Unidos y España.

Foto entregada por el Acuario Shedd que muestra a una de las ballenas llegando a ese acuario en Chicago el 13 de agosto del 2026. (Gavin Wright/Acuario Shedd via AP)
Foto entregada por el Acuario Shedd que muestra a una de las ballenas llegando a ese acuario en Chicago el 13 de agosto del 2026. (Gavin Wright/Acuario Shedd via AP) AP

Las cuatro ballenas -- llamadas Caspian, Peekachu, Rain y Secord -- fueron el segundo grupo de belugas enviado al Acuario Shedd de Chicago desde Marineland, en Ontario, cerca de las cataratas del Niágara, después de que un primer grupo de cuatro llegara en julio.

Forman parte de un total de 30 ballenas y cuatro delfines que serán transportados desde Marineland después de que el gobierno canadiense aprobara el plan de rescate, que podría haberlos salvado de una eutanasia masiva.

Marineland anunció a principios de 2023 que estaba en venta y cerró al público a finales del verano de 2024. Veinte ballenas —19 belugas y una orca— han muerto en Marineland desde 2019, según datos del gobierno provincial obtenidos mediante leyes de acceso a la información y declaraciones oficiales.

Como parte de las labores de rescate, las ballenas han realizado sus viajes internacionales en eslingas construidas a medida y contenedores de transporte con temperatura controlada. Un equipo de expertos voló a Canadá para reunirse meses antes con los anteriores cuidadores de las ballenas y revisó minuciosamente años de sus historiales de salud en preparación para el viaje.

“Este es un esfuerzo de rescate muy complejo y sin precedentes. Esto nunca se ha hecho antes”, afirmó Charlie Jacobsma, director de comportamiento y entrenamiento animal del Acuario Shedd.

Jacobsma explicó que las recién llegadas primero interactuaron con otras ballenas que ya estaban en el acuario a través de compuertas para encontrar a los mejores compañeros acuáticos. Por ahora, las ballenas viven en el mismo espacio que otras tres belugas, y entre ellas intercambian “señales de afiliación” y sonidos.

“Las belugas son animales muy sociales”, señaló. “Fue realmente especial poder ver a algunos de nuestros animales emparejarse con estos nuevos animales”.

La doctora Karisa Tang, veterinaria principal del Shedd, indicó que las belugas se están adaptando a su nuevo hogar “día a día”.

Comentó que las ballenas son monitoreadas “hora por hora, minuto a minuto”, lo que incluye su ingesta de alimento, las interacciones con otros animales y señales de su estado de ánimo, como “nadar relajadas”. Los cuidadores buscan señales de dolor o moretones en sus cuerpos.

Las belugas tienen “grandes personalidades” y rostros expresivos, añadió.

“Cada día es una alegría absoluta trabajar con belugas”, agregó. “Hay algo en ellas que parece mágico”.

Según el plan, las belugas y los delfines están siendo reubicados en cinco parques marinos: el Acuario Shedd en Chicago, el Acuario Georgia en Atlanta, sedes de SeaWorld en San Antonio y San Diego, y el Oceanografic Valencia.

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Mayes-Osterman participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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