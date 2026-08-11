Llegan bomberos mexicanos para ayudar a combatir incendios en el oeste de Canadá

Compartir en:









El incendio Bald Range, que ha obligado a las personas a huir de sus viviendas en la región sureña de Okanagan, arde en Summerland, Columbia Británica, la tarde del sábado 8 de agosto de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP) AP

El incendio, que abarca 156 kilómetros cuadrados (60 millas cuadradas), provocó la muerte de una mujer de 80 años y avanzó en dirección a Summerland, una comunidad de unos 12.000 habitantes situada a unos 300 kilómetros (185 millas) al este de Vancouver.

Hugh Murdoch, del Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica, señaló que los equipos enfrentan una “tarea monumental” en un terreno escarpado y con condiciones de calor, con brasas encendidas que provocan nuevos incendios más allá del perímetro principal y limitan las oportunidades de los bomberos para atacar el fuego de manera directa.

La Real Policía Montada de Canadá abrió una investigación penal sobre la causa del incendio, que se declaró el viernes. La mujer murió en Meadow Valley, al oeste de Summerland, mientras intentaba escapar, indicaron las autoridades.

El incendio ha destruido numerosas viviendas, pero las autoridades explicaron que las condiciones peligrosas han impedido que los equipos completen las evaluaciones de daños.

El alcalde de Summerland, Doug Holmes, advirtió el lunes que los aproximadamente 12.000 residentes del pueblo no deberían esperar regresar a casa pronto.

“Tenemos que prepararnos para lo que hay allí o para lo que no hay”, dijo Holmes con la voz quebrada en una sesión informativa. “Va a ser duro. Va a ser realmente duro. Todos conocemos a personas que han perdido sus casas. Y esas personas necesitan nuestra ayuda”.

Unos 100 incendios forestales ardían en toda Columbia Británica, aproximadamente la mitad de ellos fuera de control. El Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica también advirtió de un alto riesgo de nuevos incendios provocados por rayos en las regiones Interior y Okanagan de la provincia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP