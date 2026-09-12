Liverpool y Chelsea tropiezan nuevamente en la Liga Premier con empates en casa

Los costosos delanteros del Liverpool, Alexander Isak y Bradley Barcola, no encontraron la manera de superar al Fulham, que sigue sin ganar esta temporada y terminó empatando sin goles en Anfield.
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El Liverpool y el Chelsea dejaron escapar más puntos en la Liga Premier después de verse frenados por empates sorpresivos en casa el sábado.
Los costosos delanteros del Liverpool, Alexander Isak y Bradley Barcola, no encontraron la manera de superar al Fulham, que sigue sin ganar esta temporada y terminó empatando sin goles en Anfield.
La frágil defensa de Chelsea volvió a quedar expuesta por el recién ascendido Hull en un empate 2-2 en Stamford Bridge.
El inicio de temporada de pesadilla de Aston Villa continuó con una derrota 2-1 en casa ante Nottingham Forest.
Zian Flemming anotó el gol de la victoria a los 90 minutos, y el Ipswich venció 3-2 a Crystal Palace, y Bournemouth y Brentford empataron 2-2.
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FUENTE: AP
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