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Liverpool y Chelsea tropiezan nuevamente en la Liga Premier con empates en casa

El Liverpool y el Chelsea dejaron escapar más puntos en la Liga Premier después de verse frenados por empates sorpresivos en casa el sábado.

Antonee Robinson del Fulham y Victor Muñoz del Liverpool pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el sábado 12 de septiembre del 2206. (Peter Byrne/PA via AP)
Antonee Robinson del Fulham y Victor Muñoz del Liverpool pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el sábado 12 de septiembre del 2206. (Peter Byrne/PA via AP) AP

Los costosos delanteros del Liverpool, Alexander Isak y Bradley Barcola, no encontraron la manera de superar al Fulham, que sigue sin ganar esta temporada y terminó empatando sin goles en Anfield.

La frágil defensa de Chelsea volvió a quedar expuesta por el recién ascendido Hull en un empate 2-2 en Stamford Bridge.

El inicio de temporada de pesadilla de Aston Villa continuó con una derrota 2-1 en casa ante Nottingham Forest.

Zian Flemming anotó el gol de la victoria a los 90 minutos, y el Ipswich venció 3-2 a Crystal Palace, y Bournemouth y Brentford empataron 2-2.

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FUENTE: AP

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