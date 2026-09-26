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Liverpool contrata a Julian Ward para un segundo periodo como director deportivo

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Liverpool nombró a Julian Ward como director deportivo el sábado para reemplazar a Richard Hughes, quien se marchó para unirse al club saudí Al-Hilal.

Ward había ocupado el cargo de director deportivo en el club de la Liga Premier durante la temporada 2022-23 y, más recientemente, se desempeñó como director técnico de Fenway Sports Group.

“El conocimiento y la experiencia que aporta solo mejorarán nuestras operaciones futbolísticas, al tiempo que también garantizarán que Andoni (Iraola) reciba el apoyo que necesita mientras sigue causando una impresión tan positiva como entrenador”, señaló el presidente de FSG, Mike Gordon en el anuncio del club.

“Este es un periodo emocionante para Liverpool — dentro y fuera del campo — en el que el cambio y la oportunidad van de la mano, pero al mismo tiempo la cultura, los valores y los principios que han sustentado al club durante tanto tiempo siguen siendo tan sólidos como siempre”, añadió.

Ward se incorporó inicialmente a Liverpool en 2012, trabajando en ojeo, captación y estrategia de desarrollo de jugadores.

La salida de Hughes había sido la más reciente en una serie de ejecutivos de alto rango que han dejado el club en los últimos meses. Michael Edwards se había marchado anteriormente como director ejecutivo de fútbol del propietario de Liverpool, FSG.

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