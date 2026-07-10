Liverpool apunta a más cambios con la salida del director ejecutivo Edwards de Fenway Sports Group

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FSG informó el viernes que Edwards se marchará en su segundo periodo al frente del club “antes del inicio de los preparativos de pretemporada del Liverpool FC”.

Eso significa que no estará cuando el nuevo entrenador, Andoni Iraola, conduzca al equipo hacia la temporada tras el despido de Arne Slot. Slot, quien fue contratado en 2024, poco después de que Edwards asumiera el puesto en FSG, ganó el título de la Premier League en su primera temporada.

“La salida de Edwards marca la culminación de una transición planificada tras la finalización de prioridades estratégicas clave”, señaló FSG.

Edwards fue una figura clave para Liverpool como director deportivo del club de 2016 a 2022. Cuando regresó en 2024, su nuevo cargo en FSG reflejaba las ambiciones del grupo de construir una estructura de propiedad multiclub.

Dos años después, FSG no lo ha hecho, y múltiples reportes a principios de este año indicaron que se estaba alejando de esos planes.

“Cuando regresé, me entusiasmaba no solo la oportunidad de ayudar a guiar a Liverpool a través de un periodo importante de transición, sino también la posibilidad de contribuir a dar forma a las ambiciones futbolísticas más amplias de FSG”, manifestó Edwards en un comunicado.

“Si bien ese proyecto más amplio finalmente evolucionó de manera distinta a como lo habíamos previsto originalmente, me siento orgulloso del trabajo que realizó nuestro equipo al presentar a la propiedad una amplia gama de opciones reflexivas y bien desarrolladas para el futuro”. Liverpool fue quinto en la Liga Premier la temporada pasada, ya que una complicada defensa del título terminó con el club a 25 puntos del campeón, Arsenal. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP