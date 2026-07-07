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Lionel Messi marca su octavo gol en el Mundial y lidera la carrera por la Bota de Oro

ATLANTA (AP) — Lionel Messi firmó su octavo gol de este Mundial en la victoria 3-2 ante Egipto que depositó el martes a la campeona defensora en los cuartos de final.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundia, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundia, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Messi gritó gol por noveno partido consecutivo en los mundiales, remontándose a la campaña que condujo a la Albiceleste al título hace cuatro años en Qatar. El capitán argentino también se colocó en la cima de una feroz pugna por la Bota de Oro.

El gol 21 de Messi en su carrera mundialista, ampliando su propio récord, llegó a los 83 minutos tras una asistencia de Gonzalo Montiel. El tanto igualó 2-2 el partido, redimiéndose de un penal que le atajaron a los 19.

Cuatro minutos antes de su gol, Messi había asistido en el primer tanto de Argentina en el partido: un cabezazo de Cristian Romero a los 79 minutos.

Yasser Ibrahim puso a Egipto en ventaja a los 15 minutos y Mustafa Zico hizo el segundo gol de Egipto a los 67 tras una asistencia de Haissem Hassan.

Messi ha marcado ahora en una cifra récord de nueve partidos consecutivos de la Copa del Mundo. El gol del martes fue el 13ro en ese tramo de nueve encuentros.

En la carrera por su primera Bota de Oro, Messi llegó al partido del martes empatado con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, con siete goles cada uno. Mbappé estaba primero gracias a dos asistencias. El inglés Harry Kane también está en la pelea con seis goles.

El gol también le dio a Messi una ventaja de dos tantos sobre Mbappé en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.

Messi terminó segundo en la carrera por la Bota de Oro detrás de Mbappé en 2022 con siete goles.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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