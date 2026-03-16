Lindsey Graham tiene una guerra con Irán. ¿Qué le costará al país y a su partido?

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, habla con sus seguidores tras presentar los documentos para su candidatura a la reelección el lunes 16 de marzo de 2026 en Columbia, Carolina del Sur. (AP Foto/Meg Kinnard) AP

Ahora la pregunta es simplemente cuánto le costará todo eso al Partido Republicano —y al resto de Estados Unidos— en este año electoral, donde el control del Congreso está en juego. El conflicto en Irán es ya profundamente impopular y no tiene un objetivo final claro, mientras los precios del petróleo suben y los combates se extienden por todo Oriente Medio.

Pero Graham, quien presentó su candidatura para un quinto mandato el lunes, no mostró dudas al hablar con sus seguidores en su oficina de campaña. Graham dijo que conversó con Trump el domingo por la noche y el lunes por la mañana, mientras defendía su papel en la conducción del país hacia la guerra.

Graham ha abogado por una confrontación directa entre Washington y Teherán durante más de una década. Rechazó el acuerdo nuclear con Irán negociado durante la presidencia de Barack Obama, aplaudió la decisión de Trump de atacar instalaciones nucleares el año pasado, y desdeñó las críticas bipartidistas a su retórica belicista.

“Si el clérigo radical de Irán tuviera un arma nuclear, la usaría con la misma certeza con la que Hitler la usaría. Mataría a todos los judíos y nosotros seríamos los siguientes”, sostuvo Graham el lunes. “Pondré todo mi empeño en asegurarme de que las fuerzas armadas cuenten con lo necesario para ganar las guerras en las que estamos involucrados, por encima de cualquiera en el Senado de Estados Unidos”.

Graham rara vez se ha enfrentado a un desafío serio en sus campañas de reelección, y no parece que este año vaya a ser diferente. No obstante, lo que suceda con la guerra podría reconfigurar las elecciones intermedias y el legado de Graham como uno de los políticos de línea dura más acérrimos de Washington.

“Esencialmente, lo que ves es a un niño que, en la mañana de Navidad, ha recibido todo lo que siempre soñó”, expresó Jon Hoffman, investigador sobre defensa y política exterior en el Instituto Cato, un centro de estudios de tendencia libertaria. “Y eso no es lo mejor para el país, obviamente, pero sí es lo mejor para la ideología de Lindsey Graham”.

Graham mantiene una postura intransigente hacia Irán

Irán ha estado en la mira de Graham desde hace mucho tiempo. Como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la década de 1990, apoyó políticas destinadas a aislar al país y limitar su programa de misiles y su programa nuclear.

Graham fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 2002 —cuando se avecinaba la guerra con Irak—, y advirtió con frecuencia que Irán aprovechaba el conflicto para expandir su influencia regional.

Durante un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 2015, Graham dijo que quería que el ejército estadounidense “los detuviera y les hiciera pagar un precio tan alto que nunca más querrían hacerlo de nuevo”.

“Asegurémonos de que su fuerza aérea, su armada y su ejército sean solo una sombra de lo que fueron”, declaró Graham. “Y estemos listos para responder cuando nos ataquen”.

La agresiva política exterior de Graham inicialmente parecía que no iba a encajar bien con Trump, cuya agenda de “Estados Unidos Primero” es escéptica a los conflictos en el extranjero. Además, su relación ha fluctuado a lo largo de los años. No obstante, se han convertido en compañeros de golf que comparten una afinidad por la acción militar contundente.

Es una postura que ha frustrado a algunos republicanos

“Lindsey no ha visto una pelea a puñetazos que no haya querido convertir en un bombardeo”, se quejó el representante Tim Burchett, de Tennessee, cuando se le preguntó sobre el interés de Graham en extender la campaña de bombardeos a Líbano.

Mientras Graham aparecía en casi todos los programas de noticias por cable en febrero para defender la guerra, algunos críticos conservadores lo describieron como insensible y se mostraron preocupados por su influencia sobre Trump.

“¿Cuándo se convirtió Lindsey Graham en nuestro presidente?”, publicó en redes sociales Megyn Kelly, expresentadora de Fox News.

Tras describir a Graham como un “maniaco homicida”, señaló que "a Trump le cae bien y éste lo escucha, y el canal favorito de Trump”, una referencia al canal de noticias Fox News, “lo trae de arriba para abajo en todos los programas como si fuera conejita de Playboy en liguero”.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump “escucha de los legisladores constantemente sobre diversos temas” y que mantiene una relación “muy buena y franca” con Graham.

“Los republicanos apoyan la audaz decisión del presidente Trump de lanzar operaciones de combate y acabar con la amenaza que representa el régimen terrorista iraní”, expresó Leavitt en un comunicado.

En época de elecciones, Graham refuerza su imagen conservadora

En las primarias, a lo largo de los años, Graham ha enfrentado y derrotado con facilidad a rivales de derecha que no lo consideraban lo suficientemente conservador para Carolina del Sur. Sus críticos argumentaban que era demasiado conciliador y estaba demasiado dispuesto a llegar a acuerdos con los demócratas en temas como la inmigración, junto a su antiguo aliado y amigo, el fallecido senador republicano John McCain, de Arizona.

Durante las campañas de reelección, Graham suele enfatizar lo conservador que es. En 2020, cuando se enfrentó al demócrata Jaime Harrison, Graham recordó con frecuencia a los votantes que él había defendido con vehemencia a Brett Kavanaugh —nominado a la Corte Suprema— durante las audiencias de confirmación en el Senado.

El lunes, entre los vítores de sus seguidores, Graham redobló su apoyo a la decisión de Trump de atacar Irán, enunció que sentía que la “moral está alta” entre las fuerzas armadas estadounidenses, y que enviarlo de regreso a Washington ayudaría a “darles lo que necesitan para ganar una guerra que no pueden permitirse perder”.

“Me postulo al Senado para fortalecer a las fuerzas armadas y usarlas con prudencia. Me postulo al Senado para ayudar al presidente Trump, no para interponerme en su camino”, sostuvo Graham. “¿Creen que un candidato demócrata ayudaría a Trump a hacer lo que necesita hacer?”.

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Amiri informó desde Nueva York.

FUENTE: AP