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Lindor y Morel guían a Mets a victoria por 15-14 ante Marlins

MIAMI (AP) — Francisco Lindor conectó un jonrón de tres carreras, Christopher Morel añadió uno de dos vueltas y se quedó a un triple de completar el ciclo, y los Mets de Nueva York superaron el miércoles 15-14 a los Marlins de Miami para completar la barrida en la serie.

El campocorto boricua Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, festeja durante el juego ante los Marlins de Miami, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)
El campocorto boricua Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, festeja durante el juego ante los Marlins de Miami, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El puertorriqueño Lindor pegó su 18º jonrón de la temporada en una séptima entrada de seis carreras que puso a Nueva York al frente de manera definitiva.

Nueva York desperdició una ventaja de 8-0 y ganaba 15-9 pero resistió apenas. Miami anotó dos veces en la octava entrada y tres en la novena.

A.J. Ewing conectó un elevado de sacrificio que significó la delantera con las bases llenas, después de que el relevista de los Marlins Josh Ekness (1-3) golpeó a un bateador y dio dos bases por bolas. Ekness fue reemplazado por Tyler Zuber sin sacar un solo out.

El dominicano Morel y el venezolano Torrens siguieron con sencillos productores antes de que Lindor conectara su garrotazo ante Zuber para poner el duelo 14-8.

Los Marlins utilizaron a siete relevistas y los Mets a seis en el juego, que duró 3 horas y 38 minutos.

El mexicano Daniel Duarte (2-0) permitió una carrera en 1 2/3 entradas de relevo para llevarse la victoria.

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