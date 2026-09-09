Lindor y Morel guían a Mets a victoria por 15-14 ante Marlins

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El campocorto boricua Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, festeja durante el juego ante los Marlins de Miami, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El puertorriqueño Lindor pegó su 18º jonrón de la temporada en una séptima entrada de seis carreras que puso a Nueva York al frente de manera definitiva.

Nueva York desperdició una ventaja de 8-0 y ganaba 15-9 pero resistió apenas. Miami anotó dos veces en la octava entrada y tres en la novena.

A.J. Ewing conectó un elevado de sacrificio que significó la delantera con las bases llenas, después de que el relevista de los Marlins Josh Ekness (1-3) golpeó a un bateador y dio dos bases por bolas. Ekness fue reemplazado por Tyler Zuber sin sacar un solo out.

El dominicano Morel y el venezolano Torrens siguieron con sencillos productores antes de que Lindor conectara su garrotazo ante Zuber para poner el duelo 14-8.

Los Marlins utilizaron a siete relevistas y los Mets a seis en el juego, que duró 3 horas y 38 minutos.

El mexicano Daniel Duarte (2-0) permitió una carrera en 1 2/3 entradas de relevo para llevarse la victoria.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP