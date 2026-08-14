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Lindor y Jared Young conectan jonrones y Mets vencen a Nacionales por 4-1

NUEVA YORK (AP) — Francisco Lindor y Jared Young conectaron vuelacercas para conducir el viernes a los Mets de Nueva York hacia una victoria de 4-1 sobre los Nacionales de Washington.

El puertorriqueño Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, festeja su jonrón en el sexto inning del duelo ante los Nacionales de Washington, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/Heather Khalifa)
El puertorriqueño Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, festeja su jonrón en el sexto inning del duelo ante los Nacionales de Washington, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/Heather Khalifa) AP

El boricua Lindor la sacó del parque en la sexta entrada, tres bateadores antes de que Carson Benge conectara el sencillo productor de la carrera de la ventaja por los colistas Mets, que han ganado siete de 10 desde el 3 de agosto, cuando venció el plazo para pactar canjes.

Un error defensivo de Lindor en la tercera entrada derivó en la carrera de los Nacionales.

Young conectó un jonrón con un out en la séptima, y Bo Bichette añadió un sencillo productor.

Jonathan Pintaro (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con dos entradas de relevo sin permitir carreras. Kodai Senga salió de un atasco en la novena con dos outs y dos corredores en base, ponchando al boricua Abimelec Ortiz para apuntarse su segundo salvamento.

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FUENTE: AP

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