Lindor a lista de lesionados de los Mets por lesión de pantorrilla más grave que la de Soto

Lindor se lesionó el miércoles, cuando los Mets vencieron a Minnesota 3-2 y cortaron una racha de 12 derrotas, la más larga del equipo desde 2002. El jardinero izquierdo dominicao Juan Soto regresó tras una distensión en la pantorrilla derecha que lo había marginado desde el 3 de abril y se fue de 3-1 con una base por bolas. Soto se había perdido 15 juegos.

Lindor avanzó con dificultad por las bases mientras anotaba desde primera con un doble del venezolano Francisco Álvarez con un out. Una resonancia magnética el jueves determinó que la distensión fue más grave que la de Soto.

“Con Juan lo supimos de inmediato: era, más o menos, el mejor escenario posible. Iba a estar fuera por poco tiempo. No creo que estemos ante lo mismo aquí”, comentó el mánager de los Mets, Carlos Mendoza.

“Es una de esas ocasiones en las que empiezas a correr y sabes que tu cuerpo no está al 100%. Una vez que pasé la tercera base, sentí algo. Y después de eso, supe que tenía algo en la parte baja de la pierna”, manifestó Lindor.

Lindor hizo una mueca al doblar por tercera y se detuvo un momento. Superó el tiro de relevo con un deslizamiento de pies por delante.

Consultado sobre si creía que regresaría esta temporada, Lindor respondió “100%” y lo repitió para enfatizarlo.

“Esto me mata, no estar en el terreno, pero confío en los preparadores físicos y sé que aquí me cuidan bien. Voy a volver, voy a volver. Ojalá más pronto que tarde”, expresó Lindor.

Esta es apenas la tercera estadía de Lindor en la lista de lesionados de Grandes Ligas. Se perdió los primeros 19 juegos de la temporada 2019 con Cleveland debido a una distensión en la pantorrilla derecha. En 2021, su primera campaña con los Mets, estuvo fuera 36 juegos por una distensión en el oblicuo derecho.

Lindor se sometió a una cirugía de codo después de la temporada pasada y se perdió la mayor parte de los entrenamientos de primavera tras una operación en el hueso ganchoso (hamato) de la mano izquierda.

Bo Bichette pasó al campocorto desde la tercera base para el cierre de la serie del jueves contra los Mellizos. Los Mets llamaron a Ronny Mauricio desde Triple-A Syracuse para ocupar el lugar de Lindor en el roster y planean darle tiempo de juego regular como campocorto mientras Bichette sigue adaptándose a jugar en tercera.

Mauricio, un prospecto de larga data que ha tenido dificultades para relanzar su carrera tras perderse la temporada 2024 por una lesión de rodilla, conectó cinco jonrones en sus últimos cinco juegos con Syracuse, incluidos tres el martes.

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FUENTE: AP