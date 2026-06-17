Lil Nas X comparte un video tras recibir atención de salud mental: "Hay menos miedo en mi corazón"

ARCHIVO - Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, comparecerá ante el tribunal el 12 de marzo de 2026 en Los Ángeles, acusado de cuatro delitos graves, incluidos tres cargos de agresión con lesiones a un agente de policía. (Daniel Cole/Pool Photo via AP, archivo) AP

La actualización llega como respuesta a un hecho del verano pasado en el que el músico fue acusado de agredir a agentes de la policía de Los Ángeles.

Un juez permitió en abril que el joven de 27 años ingresara a un programa de salud mental destinado a que se desestimen los cargos. El músico era elegible para el programa porque el tribunal determinó que el incidente en el que estuvieron involucrados policías fue resultado de su trastorno bipolar, diagnosticado desde entonces, y que parecía una anomalía en comparación con su comportamiento habitual.

En el video del miércoles, Lil Nas X habló públicamente sobre su diagnóstico de salud mental. Señaló: “Ahora tengo un terapeuta y un psiquiatra, lo cual ha sido realmente útil. Cuando recibí mi diagnóstico de trastorno bipolar, siento que lo había sabido durante los últimos años, pero no quería admitirlo porque no quería tener que tomar medicación y, no sé, que la gente pensara diferente de mí”.

“Estoy mucho mejor”, continuó después de bromear con que está “viviendo la vida en modo extremo difícil”.

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que provoca cambios drásticos en el estado de ánimo, la energía, los niveles de actividad y la concentración. Estos van desde periodos de comportamiento extremadamente eufórico, irritable o energizado, conocidos como episodios maníacos, hasta periodos muy tristes, indiferentes o desesperanzados, conocidos como episodios depresivos.

“He estado haciendo música durante siete años”, dijo Lil Nas X al cambiar de tema cerca del final del clip. “Quería que supieran que viene música nueva”.

Luego se dirigió directamente a sus fans. Expresó: “Los amo y lo único que quiero hacer es seguir intentando hacerlos sentir orgullosos y hacerme sentir orgulloso a mí mismo”.

El arresto y el plan de tratamiento

Lil Nas X fue arrestado y llevado brevemente a un hospital por una presunta sobredosis en agosto, después de que la policía de Los Ángeles afirmara que se abalanzó contra agentes que respondían a un reporte de un hombre desnudo caminando por un bulevar concurrido.

Las autoridades alegan que el músico caminaba desnudo por una calle en el Valle de San Fernando de Los Ángeles y se abalanzó contra los agentes que respondían a llamadas sobre él. Una denuncia penal indica que tres agentes resultaron heridos. Fotos y video aparentemente grabados antes del enfrentamiento con la policía mostraban a Lil Nas X caminando por la calle usando solo calzoncillos blancos y botas blancas.

Tras pasar tres días en la cárcel, fue liberado bajo fianza de 75.000 dólares con la condición de que asistiera a tratamiento por consumo de drogas. Se declaró no culpable en una comparecencia ante el tribunal de tres cargos de agresión con lesiones a un agente de policía y un cargo de resistencia a un funcionario ejecutivo.

En sus primeros comentarios públicos poco después, el artista publicó un video en Instagram y dijo que “estos últimos cuatro días han sido aterradores”.

Pero añadió entre risas, refiriéndose a sí mismo, que “Tu chica va a estar bien. Va a estar bien”.

Luego, hace dos meses, el juez Alan Schneider permitió que Lil Nas X ingresara al programa de salud mental. Si cumple su programa de tratamiento y obedece todas las leyes durante dos años, los cuatro cargos por delitos graves en su contra serán desestimados.

Un artista que hizo historia

El artista quien creció en Atlanta es conocido por “Old Town Road”, de 2018, que fusiona country y hip hop, y que pasó un récord de 19 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 y le valió dos premios Grammy. Es uno de los sencillos más populares de todos los tiempos y, en 2019, rompió el récord de Billboard establecido por “One Sweet Day” de Mariah Carey por la mayor cantidad de semanas en el número 1.

Conocido por su sonido y estilo innovadores que rompen géneros, el primer álbum de estudio completo de Lil Nas X, “Montero” de 2021, llegó al número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy como álbum del año. Otros éxitos han incluido “Industry Baby” y “Montero (Call Me by Your Name)”.

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El periodista de entretenimiento de AP Andrew Dalton contribuyó a este informe desde Los Ángeles.

FUENTE: AP