Liga de Quito saca un empate contra Mirassol en octavos de final de Copa Libertadores

El equipo brasileño, que disputa por primera vez el torneo, abrió el marcador a los 15 minutos con un tanto de Eduardo, pero perdió su ventaja a los 82 con la anotación de Estrada que premió el buen juego de los ecuatorianos.

La revancha entre ambos conjuntos, que también se enfrentaron en la ronda anterior dentro del Grupo G, se realizará la próxima semana en Quito.

Más tarde se cerraba la tanda de encuentros de ida con el duelo entre Rosario Central y Corinthians.

Por la Copa Sudamericana, Neymar dio dos asistencias y guio a Santos al triunfo por 2-1 frente a Macará.

En el estadio José María de Campos Maia, Mirassol aprovechó una de sus primeras llegadas para adelantarse al cuarto de hora con un remate potente de Eduardo, que fue habilitado por Edson Carioca tras un mal despeje del zaguero Luis Segovia.

Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008, reaccionó y estuvo cerca de equilibrar el trámite a los 33 con un intento de gol olímpico de Fernando Cornejo, que se estrelló en el palo, y otro disparo de Estrada a los 45 que también dio en el poste.

En la segunda parte, Mirassol, que ganó sus tres compromisos como local en la fase de grupos, salió con nuevos bríos y creó peligro con tiros de media distancia de Edson Carioca y Reinaldo.

El dominio de Liga de Quito, que registró 14 remates, encontró recompensa a los 82 minutos cuando Estrada recogió un balón suelto en la entrada del área pequeña y batió al arquero Walter.

Neymar brilla en victoria de Santos en Sudamericana

Santos tomó ventaja 2-1 ante Macará en el primer duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En Vila Belmiro, el conjunto ecuatoriano sorprendió a los brasileños con el grito de Franco Posse a los cinco minutos.

Santos, que tuvo 71% de posesión y generó 13 tiros totales, igualó transitoriamente a los 44 con un pase filtrado de primera de Neymar para Gabriel Barbosa, quien marcó su 100mo. gol con la camiseta del Peixe.

Gabigol pudo haber terminado la noche con un triplete, pero sus dos anotaciones en el comienzo de la segunda parte fueron invalidadas por fuera de juego.

Neymar volvió a aparecer a los 76 con el cobro de un saque de esquina que remató Willian Arao para decretar el resultado final.

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FUENTE: AP