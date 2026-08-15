Liechtenstein cambia sus reglas para permitir que mujeres hereden el trono

El príncipe Alois de Liechtenstein en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre del 2019. (AP foto/Frank Franklin II) AP

El príncipe heredero Alois anunció el cambio en su discurso con motivo del día nacional del país. Indicó que fue aprobado el miércoles por la mayoría necesaria de dos tercios de los miembros de la familia que pueden votar sobre estos asuntos.

“La capacidad de combinar continuidad y renovación es también un principio que fomentamos dentro de la casa principesca”, declaró Alois según el texto de sus declaraciones publicado en el sitio web de la casa principesca. Añadió que “en nuestra historia de siglos, nos ha servido bien tomar decisiones de manera a largo plazo y muy bien meditada”.

“La línea de sucesión se ajustará de la primogenitura masculina a la primogenitura absoluta”, explicó el príncipe. “Eso significa que, en el futuro, el primogénito o la primogénita, independientemente del sexo, se convertirá en heredero o heredera al trono y más adelante en la princesa o el príncipe de Liechtenstein”.

El cambio no debería afectar la parte superior de la línea de sucesión en el futuro inmediato.

El príncipe Hans-Adam II sigue siendo el jefe de Estado, pero en 2004 cedió la mayor parte de sus poderes a Alois, su hijo mayor, que ahora tiene 58 años. Eso estuvo en consonancia con una tradición de los monarcas de Liechtenstein de ceder las riendas a sus herederos.

El mayor de los cuatro hijos de Alois es el príncipe Joseph Wenzel, de 31 años.

Liechtenstein, una nación próspera de 40.000 habitantes que limita con Suiza y Austria, tiene una monarquía inusualmente poderosa según los estándares europeos. El príncipe reinante tiene la facultad de vetar los resultados de referendos, nombrar jueces y destituir al gobierno.

El país es tradicionalmente conservador y en 1984 se convirtió en el último país europeo en conceder a las mujeres el derecho a votar en elecciones nacionales. Los votantes varones aprobaron por un estrecho margen el cambio, que Hans-Adam había respaldado, en un referendo.

El año pasado, Brigitte Haas se convirtió en su primera primera ministra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP