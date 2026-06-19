Líderes de la UE discuten sobre acercamiento a Moscú mientras continúa la guerra en Ucrania

El canciller alemán Friedrich Merz, derecha, habla con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una mesa redonda en la cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien presidió la cumbre de dos días en Bruselas esta semana, ordenó a su oficina que se pusiera en contacto con el Kremlin y propuso a un alto funcionario para establecer comunicación. El dirigente manifestó que su objetivo no era mediar ni crear una vía de negociación paralela a la encabezada por Estados Unidos, que ha logrado pocos avances.

“Necesitábamos establecer de inmediato este contacto directo”, afirmó Costa, al aclarar que Bruselas no buscaría mediar en las negociaciones, sino abrir canales de comunicación.

“No podemos depender únicamente de otros para interpretar los mensajes rusos y debemos poder transmitir directamente a Rusia nuestros propios mensajes”, añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que respaldaba el enfoque de Costa porque “todo nuestro continente está en riesgo, y por eso Europa debe ser uno de los arquitectos de una paz justa y duradera”.

En los últimos meses, ha girado el debate en Europa sobre si nombrar a un mediador para las conversaciones con Rusia para ayudar a que las cosas vuelvan a avanzar, pero esto ha sido rechazado en gran medida, ya que muchos creen que el presidente ruso Vladímir Putin difícilmente negociaría de todos modos.

En cambio, los 27 países de la Unión Europea se han centrado en las concesiones que Rusia debería hacer para asegurar la paz.

El canciller alemán Friedrich Merz subrayó que las negociaciones de paz, en última instancia, deben llevarse a cabo entre Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos.

“Quién habla por la Unión Europea es algo que no necesitamos decidir hoy”, señaló. “Lo decidiremos cuando haya conversaciones”.

Agregó que Costa tiene “un papel importante que desempeñar” como presidente del Consejo Europeo, al representar a la Unión Europea, preparar y organizar cumbres, y que “por el momento, no necesitamos tomar decisiones que vayan más allá de eso”.

Merz destacó los esfuerzos para coordinar la diplomacia por parte del llamado grupo E3 de países —Alemania, Francia y Reino Unido—, un formato que, según dijo, surgió “por deseo explícito de Ucrania”.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que “los europeos no son mediadores” en las negociaciones, pero que “cuando se definan las competencias, Costa tendrá un lugar”.

Margus Tsahkna, ministro de Exteriores de Estonia —una nación en el flanco oriental de la Unión Europea que ha enfrentado incursiones de drones y que en su día fue ocupada por la Unión Soviética—, dijo que “Europa no debe asumir el papel de mediador neutral”, sino reforzar la posición de Ucrania para “obligar al Kremlin a entablar negociaciones serias”.

Algunas naciones respaldan la propuesta de canal discreto de Costa

Mientras los líderes europeos se marchaban durante la noche tras concluir la cumbre, el primer ministro belga Bart De Wever bromeó con que Costa sería el enviado ante Moscú.

“Justo estaba hablando de ti, António”, dijo De Wever entre risas mientras estrechaba la mano de Costa. “Te estaba colmando de elogios, diciendo que eres el único que puede representarnos y que te enviaremos a Moscú”.

El primer ministro irlandés Micheál Martin dijo que “en nuestra opinión, abrir un canal no es un error, y confío en António Costa”.

“Lo que quedó muy claro anoche es que cualquier negociación tendría que ser, ante todo, entre Ucrania y Rusia, pero no hay indicios de que Rusia vaya a sentarse a la mesa de ninguna manera”, comentó.

Al hablar con periodistas, el primer ministro checo Andrej Babiš dijo que los líderes en la cumbre no habían logrado durante la noche resolver sus diferencias sobre el enfoque. “Europa es incapaz de ponerse de acuerdo siquiera sobre si habrá negociaciones o quién las encabezará”, afirmó.

Rusia responde públicamente al acercamiento

Putin ha intentado dejar fuera a Europa y a Kiev de las negociaciones con Estados Unidos sobre el futuro de Ucrania. Pero el Kremlin dijo el viernes que estaba “listo para el contacto” con Europa, con la condición de que abandone su deseo de hablar con Moscú desde una posición de fuerza.

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que la Unión Europea no puede ser un intermediario imparcial de paz. Volvió a rechazar las afirmaciones occidentales de que Moscú albergaba planes para atacar a Europa, calificándolas de “provocación” y “disparate”, al tiempo que advirtió que el rearme europeo plantea amenazas de seguridad cada vez mayores.

“Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia podría escalar rápidamente hasta un intercambio de ataques nucleares, con consecuencias catastróficas”, escribió Lavrov en un ensayo difundido por el Ministerio de Exteriores ruso.

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Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín, Angela Charlton en París, y Karel Janicek y Stanislav Hodin en Praga, República Checa, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP