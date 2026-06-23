Líderes goleadores del Mundial 2026

Cuatro Erling Haaland, Noruega
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Cinco Lionel Messi, Argentina
Cuatro Erling Haaland, Noruega
Tres Deniz Undav, Alemania
Jonathan David, Canadá
Kylian Mbappé, Francia
Dos Crysencio Summerville, Países Bajos
Cody Gapko, Países Bajos
Brian Brobbey, Países Bajos
Vinícius Júnior, Brasil
Matheus Cunha, Brasil
Ismael Saibari, Marruecos
Cyle Larin, Canadá
Johan Manzambi, Suiza
Harry Kane, Inglaterra
Yasin Ayari, Suecia
Folarin Balogun, Estados Unidos
Kai Havertz, Alemania
Elijah Just, Nueva Zelanda
Mikel Oyarzabal, España
Maxi Araújo, Uruguay
Ismaila Sarr, Senegal
Uno Franck Kessié, Costa de Marfil
Anthony Elanga, Suecia
Matías Galarza, Paraguay
Alex Freeman, Estados Unidos
Luis Romo, México
Mohammed Manai, Canadá
Nathan Saliba, Canadá
Ermin Mahmic, Bosnia-Herzegovina
Ruben Vargas, Suiza
Granit Xhaka, Suiza
Teboho Mokoena, Sudáfrica
Michael Sadilek, República Checa
Leandro Campos, Colombia
Luis Díaz, Colombia
Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán
Daniel Muñoz, Colombia
Caleb Yirenkyi, Ghana
Marcus Rashford, Inglaterra
Jude Bellingham, Inglaterra
Petar Musa, Croacia
Martin Baturina, Croacia
Joao Neves, Portugal
Yoane Missa, Congo
Marko Arnautovic, Austria
Ali Olwan, Jordania
Romano Schmid, Austria
Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí
Emam Ashour, Egipto
Nathaniel Brown, Alemania
Bradley Barcola, Francia
Livano Comenencia, Curazao
Amad Diallo, Costa de Marfil
Breel Embolo, Suiza
Viktor Gyökeres, Suecia
Aymen Hussein, Irak
Hwang In-Beom, Corea del Sur
Nestory Irankunda, Australia
Alexander Isak, Suecia
Raúl Jiménez, México
Daichi Kamada, Japón
Ladislav Krejcí, República Checa
Jovo Lukic, Bosnia-Herzegovina
Maurício, Paraguay
Ibrahim Mbaye, Senegal
John McGinn, Escocia
Connor Metcalfe, Australia
Mohammad Mohebbi, Irán
Jamal Musiala, Alemania
Keito Nakamura, Japón
Felix Nmecha, Alemania
Leo Ostigard, Noruega
Oh Hyeon-Gyu, Corea del Sur
Julián Quiñones, México
Omar Rekik, Túnez
Giovanni Reyna, Estados Unidos
Ramin Rezaeian, Irán
Nico Schlotterbeck, Alemania
Mattias Svanberg, Suecia
Virgil van Dijk, Países Bajos
Lamine Yamal, España
Kevin Pina, Cabo Verde
Augstin Canobbio, Uruguay
Helio Varela, Cabo Verde
Finn Surman, Nueva Zelanda
Mostafa Zico, Egipto
Mohamed Salah, Egipto
David Trezeguet, Egipto
Ousmane Dembélé, Francia
Marcus Petersen, Noruega
Nizar Alrashdan, Jordania
Nadhir Benbouali, Argelia
Amine Gouiri, Argelia
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FUENTE: AP
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