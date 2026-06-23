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Líderes goleadores del Mundial 2026

Cinco Lionel Messi, Argentina

Cuatro Erling Haaland, Noruega

Tres Deniz Undav, Alemania

Jonathan David, Canadá

Kylian Mbappé, Francia

Dos Crysencio Summerville, Países Bajos

Cody Gapko, Países Bajos

Brian Brobbey, Países Bajos

Vinícius Júnior, Brasil

Matheus Cunha, Brasil

Ismael Saibari, Marruecos

Cyle Larin, Canadá

Johan Manzambi, Suiza

Harry Kane, Inglaterra

Yasin Ayari, Suecia

Folarin Balogun, Estados Unidos

Kai Havertz, Alemania

Elijah Just, Nueva Zelanda

Mikel Oyarzabal, España

Maxi Araújo, Uruguay

Ismaila Sarr, Senegal

Uno Franck Kessié, Costa de Marfil

Anthony Elanga, Suecia

Matías Galarza, Paraguay

Alex Freeman, Estados Unidos

Luis Romo, México

Mohammed Manai, Canadá

Nathan Saliba, Canadá

Ermin Mahmic, Bosnia-Herzegovina

Ruben Vargas, Suiza

Granit Xhaka, Suiza

Teboho Mokoena, Sudáfrica

Michael Sadilek, República Checa

Leandro Campos, Colombia

Luis Díaz, Colombia

Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán

Daniel Muñoz, Colombia

Caleb Yirenkyi, Ghana

Marcus Rashford, Inglaterra

Jude Bellingham, Inglaterra

Petar Musa, Croacia

Martin Baturina, Croacia

Joao Neves, Portugal

Yoane Missa, Congo

Marko Arnautovic, Austria

Ali Olwan, Jordania

Romano Schmid, Austria

Abdulelah Al-Amri, Arabia Saudí

Emam Ashour, Egipto

Nathaniel Brown, Alemania

Bradley Barcola, Francia

Livano Comenencia, Curazao

Amad Diallo, Costa de Marfil

Breel Embolo, Suiza

Viktor Gyökeres, Suecia

Aymen Hussein, Irak

Hwang In-Beom, Corea del Sur

Nestory Irankunda, Australia

Alexander Isak, Suecia

Raúl Jiménez, México

Daichi Kamada, Japón

Ladislav Krejcí, República Checa

Jovo Lukic, Bosnia-Herzegovina

Maurício, Paraguay

Ibrahim Mbaye, Senegal

John McGinn, Escocia

Connor Metcalfe, Australia

Mohammad Mohebbi, Irán

Jamal Musiala, Alemania

Keito Nakamura, Japón

Felix Nmecha, Alemania

Leo Ostigard, Noruega

Oh Hyeon-Gyu, Corea del Sur

Julián Quiñones, México

Omar Rekik, Túnez

Giovanni Reyna, Estados Unidos

Ramin Rezaeian, Irán

Nico Schlotterbeck, Alemania

Mattias Svanberg, Suecia

Virgil van Dijk, Países Bajos

Lamine Yamal, España

Kevin Pina, Cabo Verde

Augstin Canobbio, Uruguay

Helio Varela, Cabo Verde

Finn Surman, Nueva Zelanda

Mostafa Zico, Egipto

Mohamed Salah, Egipto

David Trezeguet, Egipto

Ousmane Dembélé, Francia

Marcus Petersen, Noruega

Nizar Alrashdan, Jordania

Nadhir Benbouali, Argelia

Amine Gouiri, Argelia

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FUENTE: AP

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