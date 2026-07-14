Líderes del Caribe insisten en reparaciones por esclavitud y el fin del estatus territorial de islas

Una estatua vandalizada de Cristóbal Colón en la Plaza Colón de Puerto España, el 28 de agosto de 2024, en Trinidad y Tobago. (AP Foto/Robert Taylor, Archivo) AP

En su segundo viaje de esta naturaleza desde noviembre pasado, la comisión de reparaciones del Caricom --el bloque comercial caribeño-- también tiene prevista una reunión con parlamentarios británicos como parte de una gira oficial de cuatro días al Reino Unido para solicitar reparaciones.

El grupo indicó que la comisión trabaja en un marco para iniciar negociaciones porque el momento de presentar argumentos a favor de la justicia de las reparaciones pasó hace tiempo.

“En el Caribe seguimos siendo la parte más colonizada del mundo, y esto tiene que parar”, subrayó Hilary 0Beckles, presidente de la comisión de reparaciones de Caricom y rector de la Universidad de las Indias Occidentales.

Las reuniones en Londres se producen después de que dignatarios del Caribe reaccionaron con molestia ante la reciente insinuación de un legislador del Reino Unido de que las antiguas colonias británicas deberían reembolsar al país por su inversión histórica.

La comisión señaló que el Caribe tiene al menos 20 territorios con vínculos con Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos.

“Estoy bastante seguro de que la gente del Caribe… estará pendiente de ver si su rey… va a impulsar esta conversación sobre soberanía, descolonización y justicia reparadora por estos crímenes que se han cometido”, indicó Beckles.

David Comissiong, embajador de Barbados ante Caricom, subrayó que el primer paso en las reparaciones debe ser la recuperación de la soberanía nacional y la autodeterminación.

Señaló que la comisión tuvo una “reunión productiva” con tres altos clérigos de la Iglesia de Inglaterra, a la que calificó como un “posible aliado”.

También elogió al rey Carlos III por haber expresado en los últimos años “pena personal por el sufrimiento de tantos”, al tiempo que reconoció “el impacto perdurable de la esclavitud”.

Sin embargo, Comissiong y otros criticaron al Reino Unido por haberse abstenido en una resolución que la ONU aprobó en marzo pasado en la que se pedía reparaciones y declaraba el tráfico de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. Los 27 miembros de la Unión Europea también se abstuvieron, mientras que Argentina, Israel y Estados Unidos votaron en contra de la resolución.

Comissiong señaló que algunos gobiernos europeos han ofrecido disculpas, monumentos, museos y la preservación de infraestructura vinculada a la esclavitud en la costa occidental de África.

“Estos son algunos gestos preliminares que apreciamos”, manifestó. “Pero esos gestos no son negociaciones. … El daño causado y que todavía existe hoy en día fue tan trascendental, tan profundamente arraigado, que va mucho más allá, mucho más allá de gestos de conmemoración”.

Se estima que naciones europeas tomaron a unos 12 millones de africanos por la fuerza entre los siglos XVI y XIX, y aquellos que sobrevivieron al viaje transatlántico fueron esclavizados en plantaciones del Caribe y otros lugares bajo condiciones brutales.

A la comisión se le preguntó en conferencia de prensa si publicaría normas sobre quiénes deberían recibir reparaciones.

Para el Caribe, la respuesta sigue sin estar clara, aunque Ron Daniels, titular de la Comisión Nacional de Reparaciones Afroamericanas, indicó que las conversaciones en Estados Unidos han girado en torno a la tierra, el desarrollo económico y la restauración o construcción de infraestructura de comunicaciones y salud.

“Las reparaciones avanzan con bastante eficacia en Estados Unidos como un modelo”, señaló Daniels.

Los líderes de Caricom buscan una disculpa formal; mejoras en educación y salud pública; programas de desarrollo para los pueblos indígenas; repatriación y reasentamiento para quienes deseen vivir en su tierra natal; cancelación de deudas; y compensaciones monetarias, entre otras cosas.

Se tiene previsto que el gobierno de Jamaica presente una petición formal en septiembre para pedir al rey Carlos III que remita cuestiones legales sobre reparaciones por la esclavitud al Consejo Privado, el máximo tribunal de apelaciones de la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP