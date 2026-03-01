americateve

Líder opositora María Corina Machado anuncia su retorno a Venezuela en “próximas semanas”

CARACAS (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, anunció el domingo su retorno a Venezuela en las próximas semanas y aseguró que habrá elecciones en el país sudamericano.

La opositora venezolana María Corina Machado, en la pantalla, participa en la Conferencia de Seguridad de Munich el sábado 14 de febrero de 2026, en esta ciudad de Alemania. (Marijan Murat/dpa vía AP)
Machado no le puso fecha a su regreso, pero afirmó que uno de los objetivos será “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral”.

En un mensaje difundido en redes sociales, la política llamó a sus seguidores a “fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias”, en alusión al proceso de 2023, cuando ella ganó las elecciones que buscaban establecer un candidato único para medirse en las urnas con el expresidente Nicolás Maduro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez —en el poder desde enero luego de que Maduro y su esposa fueran capturados en una operación militar estadounidense —, ha advertido que Machado “tendrá que rendir cuenta” si vuelve a Venezuela.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que el cambio en el país sudamericano deberá pasar por las fases de estabilización, recuperación económica y transición y, aunque ha elogiado los que llamó avances “sustanciales” en ese país, no ha dado indicios de que las elecciones puedan realizarse a corto plazo.

Pero la hoja de ruta de Machado en su eventual regreso a Venezuela incluye, dijo, “terminar de consolidar nuestro gran acuerdo nacional” con organizaciones políticas y sociales con el fin de alcanzar consensos para un “proceso de transición”.

La política de 58 años, figura clave de la oposición venezolana, fue galardonada el año pasado con el Nobel de la Paz por su lucha para la transición democrática en Venezuela.

En una acción que causó polémica, entregó su medalla al presidente estadounidense Donald Trump a mediados de enero, luego de la intervención militar en la que Maduro y su esposa fueron capturados. Maduro enfrenta cargos vinculados a narcotráfico en cortes estadounidenses, sobre los cuales se ha declarado inocente.

La líder opositora también generó sorpresa por su salida encubierta de Venezuela y su aparición en Noruega horas después de que su hija recogiera el Nobel en su nombre. Había permanecido en la clandestinidad durante 11 meses.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela atravesó una crisis y represión generalizada en medio de manifestaciones para reclamar fraude, luego de que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro.

La oposición señaló que tenía pruebas creíbles de que el triunfador fue Edmundo González, quien reemplazó a Machado después de que fue inhabilitada para participar en esos comicios.

FUENTE: AP

