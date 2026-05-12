Líder de Hezbollah insta a Líbano a retirarse de las conversaciones con Israel en Washington

Varias mujeres lloran mientras cargan el cuerpo de Mariam Fahos, de 6 meses de edad, durante una procesión funeraria en honor de las personas muertas el día anterior en un ataque aéreo Israelí en el poblado de Saksakieh, en la ciudad portuaria de Sidón, en el norte de Líbano, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

Líbano e Israel tienen previsto celebrar dos días de conversaciones en Washington a partir del jueves, en un intento por poner fin al más reciente conflicto entre Israel y Hezbollah, que estalló hace dos meses tras la guerra con Irán, y para debatir el futuro de las relaciones entre ambos países, que oficialmente han estado en guerra desde la creación de Israel en 1948.

Naim Kassem dijo en una carta dirigida a los funcionarios del grupo que las negociaciones directas benefician a Israel y que son “concesiones de las autoridades libanesas”. Sostuvo que el gobierno de Líbano debería recurrir, en cambio, a negociaciones indirectas, como ha hecho en el pasado, por ejemplo, cuando se alcanzó un alto el fuego en noviembre de 2024.

Kassem también señaló que la disputa sobre las armas de Hezbollah era un asunto interno y no debería formar parte de las conversaciones con Israel. El gobierno libanés ha buscado el desarme del grupo tras iniciar la más reciente ronda de combates a inicios de marzo, al considerar ilegales todas sus actividades militares.

Las autoridades libanesas también han exigido el cese de las hostilidades, la retirada israelí de Líbano, el despliegue de tropas libanesas al sur del río Litani, la liberación de prisioneros libaneses retenidos en Israel y el regreso de las personas desplazadas a sus hogares.

Kassem dijo que Hezbollah está listo para cooperar para ayudar a lograr los cinco puntos exigidos por el gobierno libanés.

Israel y Líbano intercambian ataques pese a un alto el fuego

Pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor el 17 de abril, Israel y Hezbollah han realizado ataques diarios. La guerra más reciente comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

El martes, Hezbollah lanzó varios drones contra el norte de Israel, según el ejército israelí. El organismo indicó que interceptó varios drones antes de que cruzaran la frontera, pero algunos explosivos detonaron en Israel, cerca de ella, aunque no se reportaron heridos.

El ministro de Salud de Líbano, Rakan Nassereddine, dijo a los periodistas que desde que entró en vigor el alto el fuego han muerto 380 personas y 1.122 han resultado heridas. Eso eleva el saldo desde el inicio de la guerra a 2.882 muertos y 8.786 heridos.

Desde las primeras horas del martes, la fuerza aérea de Israel llevó a cabo ataques en distintas partes del sur de Líbano, así como en la aldea de Sohmor, en el valle oriental de la Bekaa, informó la Agencia Nacional de Noticias, de gestión estatal. También indicó que los ataques aéreos contra la aldea de Jibchit provocaron la muerte de tres personas e hirieron a cuatro.

El ejército israelí había emitido previamente una advertencia de evacuación para los residentes de Sohmor y de cuatro aldeas del sur de Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias informó que fuerzas israelíes entraron en varias partes de la aldea sureña de Deir Mimas, sobre el río Litani, y volaron una estación de bombeo de agua que utiliza energía solar y abastece a la aldea con agua potable. La agencia señaló que la explosión, ocurrida antes del amanecer, causó daños generalizados.

El ejército israelí publicó fotos de tropas a lo largo del río Litani, sin proporcionar detalles exactos de la ubicación.

Hezbollah emitió un comunicado en el que afirmó que sus combatientes atacaron con cohetes a tropas israelíes el martes por la mañana cerca del río, en la aldea de Deir Seryan. No dio más detalles.

También el martes, Hezbollah confirmó que uno de sus comandantes militares murió en un ataque aéreo cerca de Beirut la semana pasada. El grupo difundió una foto de Ahmed Ghaleb Balout, a quien describió como un comandante que pasó gran parte de su vida en el campo de batalla.

Balout murió el 6 de mayo en un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, el primer ataque aéreo cerca de la capital libanesa desde que entró en vigor el alto el fuego.

El ejército israelí dijo el jueves que abatió a Balout, al identificarlo como un comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, junto con otros dos combatientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP