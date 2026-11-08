Licey empata con el Escogido en el liderato en República Dominicana

Sergio Alcántara también aportó dos imparables en cuatro turnos y Cristhian Adames produjo una carrera. Por los Leones, Vidal Bruján bateó de 3-3, con doble y triple, mientras Michael De La Cruz impulsó dos carreras. José Marmolejos agregó una producida y Wander Suero consiguió el salvamento.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao vencían 3-0 a las Águilas Cibaeñas cuando la lluvia obligó a suspender el encuentro después de cinco entradas, en el estadio Julián Javier. Noelvi Marte conectó un cuadrangular de tres carreras en el tercer episodio para definir la ventaja de los locales. Marte terminó de 2-1, con tres carreras impulsadas, mientras Roldy Brito y Pascanel Ferreras aportaron un imparable y una anotada cada uno.

Wily Peralta abrió por los Gigantes y lanzó tres entradas sin permitir hit ni carrera. Cristopher Molina trabajó dos entradas y un tercio sin admitir imparables y se acreditó la victoria, mientras Jorge Tavárez cargó con la derrota por las Águilas, luego de permitir cuatro imparables y tres carreras en cinco episodios. Las Águilas apenas conectaron un hit en el encuentro, a cargo de Steward Berroa.

En La Romana, los Toros del Este dejaron tendidas en el terreno a las Estrellas Orientales al imponerse 5-4 en diez entradas, con una remontada que culminó con un doble de Gilberto Celestino en la parte baja del décimo episodio. El batazo de Celestino llevó al plato a Wilmer Difo y Juan Brito para darle la victoria a los locales, después de que las Estrellas habían tomado ventaja de 4-3 en la parte alta de la entrada con un doble productor de César Prieto.

Los Toros habían construido una ventaja de 3-0 con dos elevados de sacrificio, de Ronny Simón y Bryan De La Cruz, en la tercera entrada, y un cuadrangular solitario de Francisco Urbaez en la cuarta. Las Estrellas igualaron el marcador con tres carreras en la quinta entrada, luego de un error defensivo que permitió las anotaciones de José Tena, Josh Lester y Miguel Bleis. Celestino decidió el encuentro con el doble en el cierre de la décima.

Los Navegantes del Magallanes derrotaron 11-4 a los Cardenales de Lara para sumar su octava victoria consecutiva en la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La Nave construyó una ventaja de 4-0 en las primeras dos entradas y, después de que Lara se acercó con cuatro carreras en la tercera, amplió la diferencia con dos anotaciones en la sexta, una en la séptima y tres más en la octava. Con el triunfo, Magallanes mejoró su récord a 11-13.

Carlos Rodríguez encabezó la ofensiva con dos imparables en cinco turnos y tres carreras impulsadas. José Gómez también produjo dos y anotó tres veces, mientras Luis Torrens conectó un hit, impulsó dos y anotó en dos ocasiones. Thairo Estrada bateó de 5-2, con una producida, y Ángel Reyes aportó dos imparables y una carrera impulsada. Esmerlin Vinicio se acreditó la victoria con labor de una entrada y un tercio sin permitir carreras.

En Maracaibo, las Águilas del Zulia vencieron 6-5 a los Tiburones de La Guaira, apoyadas en un cuadrangular de dos carreras de Víctor Arias en la cuarta entrada y un ataque de cuatro anotaciones en el quinto episodio. Arias terminó de 2-2, con dos impulsadas y dos anotadas, mientras Justyn-Henry Malloy y José Salas también produjeron dos carreras cada uno. Yonny Chirinos se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco, con dos imparables y cuatro ponches, y Silvino Bracho consiguió el salvamento.

En Puerto La Cruz, los Bravos de Margarita derrotaron 10-6 a los Caribes de Anzoátegui, con una ofensiva de 12 imparables que les permitió tomar ventaja desde las primeras entradas y resistir el intento de reacción de los locales. Alexi Amarista produjo dos carreras, al igual que Alfonsin Rosario, quien conectó un cuadrangular solitario en la cuarta entrada. Carlos Pérez también bateó de 4-2, con doble y una impulsada, mientras José Martínez conectó tres hits y anotó dos veces. Jorge García se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas, en las que permitió tres carreras y ponchó a seis bateadores.

En Maracay, los Leones del Caracas vencieron 2-1 a los Tigres de Aragua con dos carreras en las últimas dos entradas. Leandro Cedeño conectó un cuadrangular solitario en el octavo episodio y Wuilfredo Antúnez produjo la carrera de la diferencia en el noveno. Cedeño terminó de 4-2, con una anotada y una impulsada, mientras Antúnez bateó de 4-1. Luis Curvelo se acreditó la victoria y Sandy Gastón consiguió el salvamento.

Hermosillo frena al líder Guasave en la LMP

Los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 7-2 a los Algodoneros de Guasave y frenaron la marcha del líder de la Liga Mexicana del Pacífico, que llegó al encuentro con récord de 17-5. La ofensiva visitante conectó 12 imparables y tomó ventaja con tres carreras en la segunda entrada, antes de ampliar la diferencia con dos anotaciones en la quinta, una en la séptima y otra en la octava. Guasave quedó con marca de 17-6, mientras Hermosillo mejoró a 12-10.

Víctor Mendoza conectó un cuadrangular y produjo dos carreras, las mismas que impulsó Jasson Atondo, quien bateó dos imparables. Dylan Jasso también aportó un jonrón y una carrera producida, mientras Nick Solak terminó de 5-2, con dos anotadas. Wilmer Ríos se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio, en las que permitió ocho hits y dos carreras.

En Mazatlán, los Venados remontaron una desventaja de 5-1 con un ataque de seis carreras en la octava entrada para vencer 7-5 a los Mayos de Navojoa en el estadio Teodoro Mariscal. Orlando Piña produjo dos carreras y Ramón Ríos conectó un triple, mientras Ricardo Valenzuela y Juan Uriarte también impulsaron anotaciones. Por los Mayos, Nick Senzel conectó un cuadrangular de tres carreras y Carlos De la Cruz bateó dos dobles y produjo una carrera. Dalton Rodríguez lanzó seis entradas de una carrera por Navojoa, pero el relevo no pudo conservar la ventaja. Esteban Bloch trabajó dos episodios sin permitir hit ni carrera por Mazatlán.

En Los Mochis, los Águilas de Mexicali apalearon 8-1 a los Cañeros con una ofensiva de 13 imparables, incluidos cuatro cuadrangulares. Jonathan Ornelas, Chuckie Robinson, Phillip Evans y Javier Salazar conectaron jonrones, y cada uno aportó carreras impulsadas; Robinson y Evans produjeron dos cada uno. Humberto Castellanos se llevó la victoria con una labor de siete entradas, en las que permitió tres hits y una carrera, con cuatro ponches. Por los Cañeros, Jayson Bass conectó el único cuadrangular de su equipo.

En Culiacán, los Jaguares de Nayarit vencieron 6-4 a los Tomateros con una ofensiva de 12 imparables, encabezada por Joel Flores y Manuel Boscán, quienes impulsaron tres carreras cada uno. Flores bateó de 5-2, con doblete, mientras Boscán conectó dos hits, incluido un doble. Los visitantes tomaron ventaja de 3-0 en la primera entrada y ampliaron la diferencia con anotaciones en la tercera, cuarta y sexta. Por los Tomateros, Orlando Martínez conectó un cuadrangular solitario y J.P. Martínez produjo una carrera con un doble.

En Ciudad Obregón, los Yaquis derrotaron 6-1 a los Charros de Jalisco con un ataque de cuatro carreras en la quinta entrada y dos más en la séptima. Sebastián Elizalde encabezó la ofensiva con dos imparables, incluido un doble, y tres carreras impulsadas; Marco Vargas conectó un triple y produjo una, mientras Kevin Villavicencio y Víctor Márquez también aportaron carreras. Fineas Del Bonta-Smith se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas, en las que permitió un hit y una carrera, con tres ponches. Los Charros apenas conectaron dos imparables en el encuentro.

Navarreto brilla en triunfo de Santurce en diez entradas

Brian Navarreto tuvo una noche perfecta con el bate al conectar cinco imparables en cinco turnos, incluidos dos triples y un cuadrangular, en la victoria de los Cangrejeros de Santurce por 12-11 sobre los Gigantes de Carolina, en diez entradas, dentro de la actividad de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Navarreto produjo cinco carreras y anotó cuatro veces para encabezar la ofensiva de Santurce.

El encuentro se definió en la parte alta de la décima entrada, cuando Anthony García conectó un sencillo que rompió el empate y llevó al plato la carrera que dio la ventaja definitiva a los Cangrejeros. La ofensiva de Santurce encontró en Navarreto a su principal protagonista, con una actuación de cinco hits que incluyó dos triples, una combinación poco frecuente en un mismo encuentro.

En Mayagüez, los Criollos de Caguas derrotaron 9-2 a los Indios, con Onix Vega como figura ofensiva al conectar tres imparables en cinco turnos, incluido un doble, y producir cinco carreras. Vega impulsó dos anotaciones con un sencillo en la primera entrada, añadió otra en la quinta y cerró su actuación con un doblete de dos carreras en la novena.

En San Juan, los Leones de Ponce vencieron 8-4 a los Senadores, con Jacob Reimer y Colton Becker como figuras ofensivas. Reimer bateó de 4-3, con doble, cuadrangular, tres anotadas y tres impulsadas. Becker, de 4-1, sumó un doble y tres producidas. Ponce tomó ventaja de 4-0 en la primera entrada, pero San Juan empató con un grand slam de Antonio Jiménez en la segunda. Los Leones recuperaron la ventaja con el doble de Becker en la cuarta, y la ampliaron con el jonrón de Reimer en la sexta.

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FUENTE: AP