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Liberia quema 4,2 toneladas métricas de cocaína confiscada

MONROVIA, Liberia (AP) — Las autoridades de Liberia quemaron el jueves unas 4,2 toneladas métricas de cocaína valoradas en alrededor de 336 millones de dólares, días después de anunciar la mayor incautación de drogas en la historia del país e implicar a altos funcionarios policiales en la operación de tráfico.

Las autoridades indicaron que los investigadores identificaron a agentes que presuntamente ayudaron a escoltar la cocaína después de que llegó a Liberia. El jefe de la patrulla de carreteras y el responsable de delitos mayores han sido acusados, mientras que un subcomandante policial en el principal aeropuerto del país también es sospechoso, manifestó el inspector general de la Policía, Gregory O.W. Coleman.

Las autoridades liberianas señalaron la semana pasada que incautaron casi 4 toneladas métricas (8.818 libras) de cocaína con un valor callejero estimado de 317 millones de dólares, y detuvieron a dos extranjeros mientras investigaban una sofisticada red transnacional de tráfico. La calificaron como el mayor golpe antidrogas en la historia del país.

El Ministerio de Justicia informó que los investigadores recuperaron la cocaína durante una redada en una propiedad en Duazon, a unos 28 kilómetros (17 millas) de la capital, Monrovia. Un ciudadano serbio y un ciudadano con doble nacionalidad colombiana-española fueron arrestados y estaban siendo interrogados, precisó.

La policía de Liberia y la agencia antidrogas también quemaron 237 kilogramos (522 libras) de cocaína valorada en más de 19 millones de dólares, que fue incautada en junio en el Aeropuerto Internacional Roberts.

Coleman expresó que la quema busca enviar “un mensaje claro” de que Liberia ya no es "refugio" para los narcotraficantes.

En los últimos años, África Occidental se ha consolidado como una ruta clave de tránsito para la cocaína traficada desde Sudamérica hacia Europa, y los contrabandistas se aprovechan de fronteras porosas y de una aplicación débil de la ley en partes de la región.

Según la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, al menos el 30% de la cocaína destinada a Europa ahora pasa por la región, mientras que el consumo local de cocaína, incluido el crack, también ha ido en aumento.

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Banchereau reportó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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