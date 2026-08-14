americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liberan a misionero de EEUU secuestrado en Níger tras 9 meses cautivo, dice su organización

NIAMEY, Níger (AP) — Un misionero estadounidense que fue secuestrado en Níger en octubre ha sido liberado, informó su organización el viernes.

ARCHIVO - Un motorista circula por una carretera en Niamey, la capital de Níger, el 18 de junio de 2026. (AP Foto, archivo)
ARCHIVO - Un motorista circula por una carretera en Niamey, la capital de Níger, el 18 de junio de 2026. (AP Foto, archivo) AP

Kevin Rideout “se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos”, señaló SIM International en un comunicado.

Pronto se reunirá con su familia, agregó la nota.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: "Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

HORROR EN KANSAS: un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de quitarse la vida

HORROR EN KANSAS: un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de quitarse la vida

ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: El daño me lo hago yo mismo

ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: "El daño me lo hago yo mismo

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter