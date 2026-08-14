Liberan a misionero de EEUU secuestrado en Níger tras 9 meses cautivo, dice su organización

Kevin Rideout “se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos”, señaló SIM International en un comunicado.
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NIAMEY, Níger (AP) — Un misionero estadounidense que fue secuestrado en Níger en octubre ha sido liberado, informó su organización el viernes.
Kevin Rideout “se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos”, señaló SIM International en un comunicado.
Pronto se reunirá con su familia, agregó la nota.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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