Líbano e Israel avanzan hacia un acuerdo de retirada, dicen autoridades de EEUU

Una caravana de autos llega a la embajada de Estados Unidos en Roma, Italia, donde se prevé la realización de conversaciones en el nivel de embajadores entre Israel y Líbano, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó cuando el grupo político-paramilitar libanés disparó cohetes contra territorio israelí días después de que Tel Aviv y Washington iniciaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Israel invadió Líbano y desde entonces ha ocupado una amplia franja del sur del país. Hezbollah se ha opuesto enérgicamente a las conversaciones directas entre Líbano e Israel.

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que las conversaciones fueron “productivas” y que las partes “acordaron la estructura y las directrices para el proceso de zonas piloto, que se finalizará e implementará en los próximos días”.

Hasta el momento, ni Líbano ni Israel han dado declaraciones sobre el resultado de las negociaciones.

Ambos países anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, a cambio del desarme de Hezbollah, respaldado por Irán. También contempla pasos hacia un futuro acuerdo de paz entre ambos países, que técnicamente siguen en estado de guerra casi 80 años después de la creación de Israel.

Presuntamente, el acuerdo comenzaría con dos “zonas piloto” en las que el ejército israelí debía ceder el control al ejército libanés, que despejaría las áreas de cualquier presencia de Hezbollah. Sin embargo, la implementación sobre el terreno se había estancado antes de las conversaciones de esta semana.

El presidente libanés Joseph Aoun, quien tiene previsto visitar Washington el 21 de julio, afirmó en un comunicado previo a las conversaciones de Roma que se habían dado instrucciones a la delegación libanesa “para exigir la retirada inmediata de las fuerzas israelíes de las dos zonas piloto antes de cualquier discusión adicional”.

En el comunicado del miércoles no se especificó dónde estarían las zonas piloto, pero autoridades libanesas e israelíes habían dicho previamente que incluirían las localidades de Froun, Ghandouriyeh y Zawtar.

Las zonas designadas generaron cierta controversia en Líbano porque las tropas israelíes no estaban presentes en la mayor parte del área seleccionada desde el inicio, lo que planteó dudas sobre cómo podría producirse una retirada. El ejército libanés había presionado para que las zonas piloto fueran más grandes e incluyeran más territorio ocupado por fuerzas israelíes.

El Departamento de Estado indicó el miércoles que, tras la implementación de las zonas piloto, “pasaremos a conversaciones técnicas ampliadas... con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral entre Israel y Líbano.

Hezbollah e Irán habían buscado vincular el fin de la guerra en Líbano al resultado de conversaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán. El gobierno libanés, que intenta minimizar la influencia de Irán, procuró mantener ambas vías separadas y negociar un alto el fuego directamente con Israel”.

El grupo armado libanés ha dicho que no acatará el acuerdo y que no tiene planes de desarmarse. Funcionarios israelíes, por su parte, han declarado públicamente que planean una ocupación prolongada del sur de Líbano.

En una entrevista con Fox News, de la que se emitió un fragmento el miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver que Israel se retire de Líbano, así como de una franja que ocupa en el sur de Siria, o que “reubique” sus fuerzas.

“Del sur de Siria y de partes de Líbano, sí, sería bueno salir, creo, y creo que podrían ver que las cosas se calman un poco”, manifestó Trump, y añadió: “Tenemos que concentrar nuestra energía en las grandes ligas. Las grandes ligas son Irán”.

Trump también repitió una vez más su propuesta de que el presidente sirio Ahmad al-Sharaa envíe fuerzas al Líbano para “encargarse” de Hezbollah, al afirmar que al-Sharaa “sería más preciso” que Israel.

Al-Sharaa ha dicho públicamente que quiere que Siria se mantenga al margen de la guerra regional y que no desea intervenir militarmente en Líbano.

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La periodista de The Associated Press Farnoush Amiri en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP