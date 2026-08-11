Líbano abole la pena de muerte en histórica votación parlamentaria

El diminuto país mediterráneo mantiene una moratoria no oficial de las ejecuciones desde enero de 2004. Sin embargo, desde entonces se han dictado decenas de condenas a muerte, que posteriormente fueron suspendidas o conmutadas.

Una mayoría del Parlamento libanés, compuesto por 128 miembros, votó a favor de poner fin a la pena de muerte, con la excepción del bloque parlamentario de Hezbollah.

El ministro de Justicia, Adel Nassar, que se encontraba en el Parlamento, lo calificó como “un paso histórico” para el país.

Organizaciones de derechos que habían pedido formalizar la moratoria o eliminar por completo la pena de muerte también celebraron la votación.

Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch, afirma que Líbano “está marcando una ruptura definitiva con una condena cruel que nunca debería imponerse”.

“La pena capital es única por su crueldad y su carácter definitivo, y está plagada de arbitrariedad, prejuicios y errores”, añadió.

No está claro cómo se aplicaría el trabajo forzado agravado, ya que algunos legisladores señalaron que los términos del nuevo castigo aún no están claros. Líbano sí contempla el castigo de trabajos forzados en la ley y en decisiones judiciales, pero incluso esos se han aplicado rara vez en los últimos años debido a la falta de recursos y la limitada capacidad de las prisiones.

La abolición de la pena de muerte se produce mientras el Parlamento debate una controvertida ley de amnistía general, la mayor desde el fin de su guerra civil de 15 años en 1990, que podría reducir condenas o incluso liberar a milicianos y narcotraficantes condenados, con algunas excepciones.

Familiares de soldados y miembros de las fuerzas de seguridad libanesas muertos o atacados por grupos islamistas han protestado repetidamente contra la ley; algunos sostienen que esperaban ver ejecutados a los responsables de la muerte de sus familiares, en lugar de que se les impusieran penas de prisión.

Hezbollah no ha emitido comentarios sobre la votación. Tampoco lo hicieron las diversas instituciones religiosas de Líbano, donde la pena de muerte se considera legal en algunos de sus respectivos sistemas judiciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP