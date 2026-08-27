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Liam Delap se une al Forest por 68 millones de dólares tras una temporada en Chelsea con 2 goles

NOTTINGHAM, Inglaterra (AP) — Chelsea vendió a Liam Delap al Nottingham Forest el jueves en un acuerdo valorado, según se informó, en 50 millones de libras (68 millones de dólares). El delantero anotó sólo dos goles en todas las competiciones la temporada pasada.

ARCHIVO - Foto del 17 de marzo del 2026, Liam Delap del Chelsea intenta anotar en el encuentro ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 17 de marzo del 2026, Liam Delap del Chelsea intenta anotar en el encuentro ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) AP

Delap pasó sólo una campaña con el Chelsea solo y no logró consolidarse como titular habitual tras llegar procedente de Ipswich por 30 millones de libras.

Delap, de 23 años, firmó un contrato de cinco años con el Forest, donde aportará competencia a Igor Jesus y Chris Wood.

Delap fue el máximo goleador del Ipswich con 12 tantos en la temporada 2024-25, cuando el equipo descendió de la Liga Premier. Eso le valió el traspaso a Chelsea.

Anteriormente estuvo en Manchester City.

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FUENTE: AP

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