Ley surcoreana contra las "noticias falsas" entra en vigor entre preocupaciones de periodistas

ARCHIVO - Partidarios del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol protestan contra su juicio político en Seúl, Corea del Sur, el 11 de enero de 2025. Los carteles dicen "el juicio político es nulo" y "detengan el robo". (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo) AP

Periodistas y organizaciones de libertades civiles afirman que la ley, redactada con términos vagos, no define con claridad qué información prohíbe y carece de salvaguardas adecuadas para los medios, y advierten que podría desalentar la cobertura crítica sobre funcionarios del gobierno, políticos y grandes empresas.

La ley permite que los tribunales concedan indemnizaciones de hasta cinco veces las pérdidas comprobadas contra organizaciones de noticias y grandes canales de redes sociales, incluidos creadores de YouTube, que difundan información ilegal, falsa o manipulada para causar daño o generar ganancias.

Además, quienes distribuyan información más de dos veces después de que un tribunal haya confirmado que es falsa o manipulada podrían recibir una multa de hasta 1.000 millones de wones (656.000 dólares) por parte del regulador de medios del país. Las empresas de internet que operan grandes plataformas de redes sociales con más de 1 millón de usuarios diarios deben adoptar medidas como retirar contenido o suspender cuentas de usuarios cuando reciban reportes de información falsa o fabricada.

La ley fue respaldada por el Partido Democrático progresista del presidente Lee Jae Myung y aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre, pese a un boicot de la oposición conservadora. Los progresistas, que intentaron sin éxito aprobar legislación similar bajo gobiernos anteriores, sostienen que la ley es necesaria para combatir las noticias falsas y la desinformación, que —según argumentan— representan una amenaza creciente para la democracia al alimentar la división y el discurso de odio.

La Asociación de Periodistas de Corea señaló que la mera posibilidad de que las organizaciones de noticias enfrenten repetidamente enormes reclamaciones por daños o disputas legales podría tener un “inevitable efecto disuasorio”.

“Incluso si el objetivo de una ley es legítimo, podría erosionar los cimientos de la democracia si se aplica de una manera que desaliente a los medios y a los ciudadanos comunes a criticar y fiscalizar libremente a quienes están en el poder”, indicó el grupo en un comunicado.

El Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl también expresó preocupación por el posible impacto en el trabajo de los medios y en el libre flujo de información.

Preocupaciones por un discurso en línea turbio

La ley recibió impulso después de que Lee expresara preocupación por el discurso en línea y el entorno informativo de Corea del Sur, tras la breve imposición de la ley marcial por parte del entonces presidente Yoon Suk Yeol en 2024. Posteriormente fue sometido a juicio político y destituido. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por rebelión, un fallo que apeló en febrero.

Yoon, que también enfrenta otros procesos penales, ha promovido afirmaciones infundadas de fraude electoral difundidas en YouTube para defender su fallido intento de aferrarse al poder y movilizar a simpatizantes conservadores contra los demócratas. Sus críticos sostienen que la campaña de Yoon polarizó aún más al país al introducir falsedades en disputas políticas ya amargas y hacer cada vez más difícil el compromiso.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Corea ha restado importancia a las preocupaciones de que la ley pueda utilizarse como una herramienta de censura estatal. Serían los operadores privados de las plataformas en línea, y no el gobierno, quienes decidirían si el contenido denunciado califica como información falsa o manipulada, y la ley exime de reclamaciones por daños a los reportajes realizados en el interés público, indicó la comisión la semana pasada.

Pero Kim Hong-yeol, profesor de la Universidad de Mujeres Duksung de Seúl, afirmó que la ley podría fomentar una autocensura generalizada y desalentar reportajes o debates sobre asuntos sensibles. Las empresas de internet podrían terminar actuando como censores en línea, adoptando políticas de moderación excesivamente agresivas para evitar responsabilidades y eliminando contenido legítimo en el proceso, escribió Kim en un artículo para el sitio de noticias Medius.

Aunque se informó que grandes empresas de internet surcoreanas como Naver y Kakao han estado actualizando sus sistemas para reportar y gestionar información falsa conforme a directrices de la Organización de Autogobernanza de Internet de Corea, no está claro cómo cumplirían las principales plataformas extranjeras, como YouTube de Google. Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Después de que la ley fue aprobada en diciembre, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Sarah B. Rogers, la criticó en una publicación en X, al escribir que la ley revisada pone en riesgo la cooperación tecnológica y que “es mejor dar a las víctimas recursos civiles que dar a los reguladores una licencia invasiva para la censura basada en puntos de vista”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa

FUENTE: AP