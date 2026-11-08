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Lewis Hamilton se convierte en el segundo piloto en iniciar 400 carreras de F1

SAO PAULO (AP) — Lewis Hamilton inició su carrera número 400 el domingo. El siete veces campeón de la Fórmula Uno alcanzó ese hito en el Gran Premio de São Paulo en Interlagos.

El británico Lewis Hamilton de Ferrari conduce su auto en la calificación al Gran Premio de Brasil el sábado 7 de noviembre del 2026. (AP Foto/Andre Penner)
El británico Lewis Hamilton de Ferrari conduce su auto en la calificación al Gran Premio de Brasil el sábado 7 de noviembre del 2026. (AP Foto/Andre Penner) AP

El piloto de Ferrari, de 41 años, se une a un club que solo tiene otro integrante: su excompañero de equipo Fernando Alonso, de 45 años, quien ahora está en Aston Martin.

Hamilton, el primer piloto negro en competir en la F1, comenzó su carrera profesional en 2007 con McLaren. Alcanzó el hito en la misma carrera en la que ganó su primer título en 2008 de manera dramática frente al favorito local Felipe Massa.

Alonso, quien inició su carrera en 2001, llegó a las 400 carreras en 2024 en el GP de México.

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FUENTE: AP

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