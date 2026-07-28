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Lewis conecta triple decisivo y Mellizos remontan para superar 3-2 a Reales

MINNEAPOLIS (AP) — Royce Lewis conectó un triple de dos carreras cuando había dos outs en la parte baja de la novena entrada para darles el martes a los Mellizos de Minnesota una victoria por 3-2 sobre los Reales de Kansas City.

Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, batea un triple remolcador ante los Reales de Kansas City el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Joseph Scheller)
Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, batea un triple remolcador ante los Reales de Kansas City el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Joseph Scheller) AP

Taj Bradley lanzó seis sólidas entradas por los Mellizos (54-54), que han ganado tres duelos seguidos y cinco de seis. Están terceros en la División Central de la Liga Americana, a sólo dos juegos de los líderes Medias Blancas de Chicago.

Kody Clemens pegó un doble por Minnesota en la cuarta y anotó con un sencillo de Josh Bell. Pero el jardinero central Byron Buxton salió en la quinta por molestias en la cadera derecha después de correr hacia la primera base.

Es la misma articulación que le hizo perderse el Juego de Estrellas este mes.

Kansas City se puso arriba 2-1 en la sexta cuando Josh Rojas robó el home en la primera parte de un doble robo y el venezolano Salvador Pérez conectó un sencillo impulsor.

El boricua Victor Caratini conectó un sencillo ante Alex Lange (1-6) para abrir la novena y Brooks Lee recibió base por bolas con un out. Lange ponchó al noveno bate Ryan Kreidler, pero Lewis, que había ingresado como bateador emergente en la séptima, conectó un cutter en cuenta de 1-1 que pegó en la parte alta de la cerca entre el jardín derecho y el central para ganar el juego.

Fue el segundo hit con el que Lewis ha puesto fin a un encuentro en su vida, y el tercer salvamento desperdiciado de Lange esta temporada.

Jack Anderson (1-0) ponchó a dos en una entrada sin carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas. Anderson fue enviado a las menores el domingo y luego fue llamado el martes desde la sucursal de la Triple-A en St. Paul cuando Minnesota colocó al derecho Cole Sands en la lista de lesionados de 15 días (con efecto retroactivo al 27 de julio) por una distensión en el codo derecho.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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