Lesiones de Ohtani persisten en la postemporada y ni él conoce la causa

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, habla en una conferencia de prensa el viernes 2 de octubre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

“No he podido entender bien la causa principal de todo esto, así que creo que ese proceso va a ocurrir después de la campaña, cuando tenga un poco más de tiempo para abordarlo”, manifestó el viernes el astro japonés. “Por ahora, es algo que simplemente voy a tener que manejar”.

La salud de Ohtani es clave para las aspiraciones de los Dodgers, de ganar un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial. Su andadura en los playoffs comienza el sábado contra Atlanta en el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional.

El mánager Dave Roberts no está seguro de lo que Ohtani puede aportar.

“Sé que, una vez que se enciendan las luces y empiece la postemporada, la atención crecerá”, comentó. “Espero cosas buenas. De verdad que sí. Simplemente no lo hemos visto lo suficiente como para que yo pueda pronosticarlo”.

Ohtani, quien se destaca tanto al bate como en el montículo, salió de la lista de lesionados cuando quedaban apenas cinco juegos en la temporada regular. Se fue de 21-5, con ocho ponches, una base por bolas y un doble.

Los Dodgers han asegurado que Ohtani se siente mejor desde su regreso, y Roberts cree que la calidad de sus turnos al bate mostró mejoría.

“Mi cuerpo se siente realmente bien en general”, dijo Ohtani. “Siento que mi swing está en un mejor punto: se siente fluido. Sólo haré pequeños ajustes aquí y allá y estaré listo”.

Ohtani estaba soltero cuando ingresó dos veces a la lista de lesionados durante sus seis años con los Angelinos de Los Ángeles. Ahora está casado y es padre de dos hijos. Su hijo nacido a finales de junio se unió a una hija nacida en abril de 2025.

“Si esta vez hubiera estado solo, probablemente habría tenido mucho más tiempo para pensar en todo, y me imagino que esto habría sido mucho más difícil mentalmente”, expresó el japonés. “Pero tenía la casa llena de gente a mi alrededor, así que eso marcó una gran diferencia en cómo me sentía”.

Ohtani lanza con la derecha y batea a la zurda. Explicó que pudo usar mejor el brazo izquierdo con su hija. Sin embargo, su hijo bebé requiere dos brazos para sostenerlo, lo que lo limitó debido a la lesión en el bíceps derecho.

El astro realizó la práctica de bateo en vivo contra su compatriota Yoshinobu Yamamoto a principios de semana. La última vez que se habían enfrentado fue en 2017 en el Nippon Professional Baseball, cuando Ohtani se ponchó y conectó un sencillo ante Yamamoto.

“Creo que fue una experiencia valiosa para ambos en términos de conseguir repeticiones parecidas a las de un juego. Pude tomar algunos turnos al bate y ver todos sus distintos lanzamientos”, señaló Ohtani. “Fue muy divertido. Se sintió fresco y emocionante. Sus lanzamientos también se sintieron bastante distintos de lo que recordaba”.

Rotación de los Bravos, mermada

La rotación de los Bravos llega seriamente mermada a la Serie Divisional.

Su victoria en tres juegos sobre los Filis de Filadelfia en la serie de comodines obligó al as Chris Sale a lanzar los últimos cuatro outs con poco descanso la noche del jueves. Hizo 95 lanzamientos como abridor del primer juego, lo que deja en el aire su posible apertura contra los Dodgers en el segundo encuentro de la serie divisional.

“Mucho va a depender de cómo se sienta Chris. Desde luego no queremos ponerlo en riesgo a él ni a su salud”, dijo el mánager Walt Weiss el viernes. “Le ha tocado exigirse mucho últimamente, así que vamos a inclinarnos por darle más descanso, si está siquiera cerca”.

Los Bravos descartaron el jueves a dos abridores, el venezolano Martín Pérez (espalda) y Bryce Elder (rodilla), para la serie divisional.

“Existe la posibilidad de que tengamos que lanzar muchas entradas con nuestro bullpen, especialmente en los primeros dos juegos”, comentó Weiss. “Tendremos que añadir algunos brazos al roster”.

Los Bravos tuvieron una noche larga después de eliminar a los Filis y luego viajar el viernes a Los Ángeles, donde los Dodgers han estado descansando y preparándose durante cinco días.

“Mi mundo está dando vueltas ahora mismo”, dijo Weiss.

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FUENTE: AP