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Lesión de Kylian Mbappé: diagnosticada como hiperextensión de la rodilla izquierda

MADRID (AP) — El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé sufrió una lesión relacionada con una hiperextensión de la rodilla izquierda durante la victoria de Francia ante Turquía en la Liga de Naciones el viernes.

Mbappé salió cojeando poco después de anotar el 67.º gol con su selección, ampliando su récord, en el triunfo 1-0.

El técnico de Francia, Zinedine Zidane, manifestó que el pronóstico “no era bueno” y el sábado el Madrid confirmó el resultado de las pruebas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda”, señaló el gigante español.

No se dio un plazo para su recuperación prevista y el Madrid no indicó qué tratamiento recibirá.

Francia juega como visitante ante Bélgica el lunes antes de recibir a Italia el 2 de octubre y a Bélgica tres días después, con ambos partidos en el Stade de France.

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