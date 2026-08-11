Leonhard impulsa tacleos y espera jugar con titulares defensivos de Bills en debut de pretemporada

El coordinador defensivo de los Bills de Búfalo, Jim Leonhard (izquierda), habla con el esquinero Maxwell Hairston (31) antes de la práctica en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo, el jueves 30 de julio de 2026, en Pittsford, Nueva York. (Foto AP/Adrian Kraus) AP

El coordinador, en su primer año, no tuvo reparos el martes en explicar por qué consideró que el placaje fue el mayor defecto de la defensa la temporada pasada.

“¿Quién puede rematar la jugada, derribar a los rivales? Ese fue un talón de Aquiles aquí el año pasado. Así que esa es la cosa número 1 que tenemos que corregir”, señaló Leonhard el martes.

¿Y qué mejor oportunidad para empezar a hacerlo que involucrar a sus jugadores en acción real contra los Panthers, que también se espera que inicien el partido con sus titulares?

“Estoy emocionado por seguir apretando. Solo hemos tenido cierta cantidad de días con hombreras, ¿no? Va a ser emocionante para los muchachos salir ahí y, en cierto modo, soltarse”, añadió Leonhard.

Leonhard no reveló cuánto tiempo de juego tendrán sus titulares. En cuanto a los planes de participación para Josh Allen y la ofensiva, no está previsto que el entrenador en jefe Joe Brady atienda a los reporteros hasta el jueves.

El duelo contra Carolina ofrecerá el primer vistazo competitivo de unos Bills en transición desde que el entrenador Sean McDermott fue despedido tras su novena temporada en enero.

Brady está ahora al mando después de haber sido previamente el coordinador ofensivo del equipo. Y contrató a Leonhard, de 43 años, para aportar su visión de estilo agresivo y transformar una unidad que con demasiada frecuencia se venía abajo bajo McDermott, de mentalidad defensiva.

Con McDermott, los Bills adoptaron un enfoque de “doblarse pero no romperse” para protegerse de las jugadas grandes. Sin embargo, el placaje fue un problema para Buffalo la temporada pasada, especialmente contra la carrera. Aunque los Bills terminaron séptimos en la NFL al permitir 293 yardas por partido, finalizaron 28vos al permitir 136 yardas por tierra.

La estrategia aun así resultó mayormente exitosa en la temporada regular, con Buffalo ganando 10 o más partidos durante siete temporadas consecutivas. La defensa, no obstante, se desinfló en los playoffs. Buffalo permitió 27 o más puntos en cada una de sus seis derrotas de postemporada desde 2020, incluida una derrota 33-30 en tiempo extra ante Denver en enero.

Leonhard tiene mucho que evaluar en muy poco tiempo. Además de que los Bills cambian a un sistema de tres linieros y cuatro linebackers, la defensa contará con al menos cinco titulares nuevos.

“Para mí, es la fisicalidad al frente. Vamos a hacerlo. Se van a cometer errores, pero ¿podemos volar por el campo, ser físicos, y esta es la primera oportunidad de rematar las jugadas?”, expresó Leonhard.

Las lesiones podrían ser un problema, con el estado de varios titulares proyectados en duda.

El safety C.J. Gardner-Johnson cayó en la práctica el lunes y pareció agravar una lesión en la pantorrilla derecha. El otro safety titular, Cole Bishop, y el cornerback Maxwell Hairston también se han perdido tiempo por problemas no revelados.

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FUENTE: AP