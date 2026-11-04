Leones suman 10 victorias consecutivas y se acercan a récord de Liga Dominicana

Los bicampeones quedaron a cuatro victorias de igualar el récord histórico de 14 triunfos consecutivos de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), establecido por los Gigantes del Cibao en la temporada 2006-2007.

Ramón Laureano encabezó la ofensiva del Escogido con un doblete productor de dos carreras en la primera entrada, mientras que Vidal Bruján conectó un triple remolcador de otras dos anotaciones en la cuarta.

El propio Bruján anotó posteriormente durante una jugada en la que José Marmolejos fue atrapado en un intento de robarse la segunda base, para completar las cinco carreras de los Leones.

En La Romana, los Tigres del Licey remontaron una desventaja de cinco carreras para vencer 9-5 a los Toros del Este, con un ataque de cinco anotaciones en la sexta entrada.

Gustavo Núñez produjo tres carreras con un doblete en la quinta y un sencillo de dos en la sexta, episodio en el que también destacaron Ramón Hernández y Emilio Bonifacio con imparables remolcadores. Bryan Lavastida aportó un doble productor de dos en la séptima, y Michael de León impulsó otra con sencillo en la novena.

En Santiago de los Caballeros, las Estrellas Orientales desataron un ataque de seis carreras en la décima entrada para derrotar 12-7 a las Águilas Cibaeñas, en un encuentro que llegó empatado 6-6 a los episodios extra.

Oscar González anotó la carrera de la ventaja en una jugada de selección de Harold Ramírez, mientras que Euribiel Ángeles produjo otra con un toque de bola. Edgar Quero impulsó una más con base por bolas y Wilin Rosario conectó un sencillo productor de dos anotaciones, antes de que un lanzamiento descontrolado completara el racimo.

Cangrejeros inician defensa del título en Puerto Rico

Derek Rodríguez lanzó cinco entradas en blanco, en las que permitió seis imparables, y Jeremy Arocho encabezó la ofensiva de los Cangrejeros de Santurce, que iniciaron la defensa de su título con una victoria de 4-1 sobre los Leones de Ponce en la jornada inaugural de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Arocho inauguró la pizarra con un cuadrangular en la tercera entrada y posteriormente conectó un sencillo productor de una carrera. Un error del lanzador Álex Claudio permitió la tercera anotación de Santurce, mientras que el propio Arocho se robó el plato para ampliar la ventaja a 4-0.

William Simoneit descontó por los Leones con un jonrón solitario en la séptima entrada.

En Carolina, los Gigantes derrotaron 6-1 a los Indios de Mayagüez, con un ataque de cuatro carreras en la quinta entrada. Los Indios tomaron ventaja en la cuarta, cuando Emanuel Ortiz anotó en una jugada de doble matanza tras un roletazo de Carter Trice.

Carolina respondió en la quinta con bases por bolas a Lisbel Díaz y Abby Melec Ortiz, ambas con las bases llenas, un sencillo productor de Jonathan Rodríguez y un pelotazo a Edwin Díaz, que colocaron la pizarra 4-1. En la octava, Lisbel Díaz conectó un doblete productor de dos carreras para establecer números definitivos.

En Caguas, el encuentro entre los Criollos de Caguas y los Senadores de San Juan, programado como parte de la jornada inaugural, fue suspendido por lluvia.

Magallanes hilvana 4ta victoria y mantiene su recuperación en Venezuela

Los Navegantes del Magallanes consiguieron su cuarta victoria consecutiva al derrotar 8-7 a los Bravos de Margarita, en un encuentro que se dio por terminado por mal tiempo después de disputarse la parte alta de la octava entrada.

Magallanes anotó tres carreras en la primera y cuatro más en la quinta, mientras que los Bravos intentaron remontar con cinco anotaciones entre la sexta y la octava.

Breyvic Valera encabezó la ofensiva de los Navegantes con un sencillo productor en la primera entrada, un cuadrangular solitario en la tercera y un elevado de sacrificio en la quinta, para terminar con tres carreras impulsadas. Rougned Odor también aportó un sencillo remolcador en el primer episodio, mientras que Elecier Alonso produjo una carrera con sencillo y Luis Torrens conectó un doblete de dos anotaciones durante el ataque de cuatro carreras en quinto.

En Maracaibo, las Águilas del Zulia derrotaron 6-4 a los Caribes de Anzoátegui, con una ofensiva de tres cuadrangulares y una sólida apertura de Giuseppe Velásquez, quien lanzó cinco entradas de tres imparables y una carrera, con siete ponches, para llevarse el triunfo.

Philip Ervin conectó dos vuelacercas de dos carreras, en la tercera y quinta entradas, mientras que José Salas sumó otro cuadrangular de dos anotaciones en la cuarta.

En La Guaira, los Leones del Caracas derrotaron 10-7 a los Tiburones, tras tomar una ventaja decisiva con un ataque de cinco carreras en la segunda entrada. Jonathan Daza encabezó la ofensiva con un triple productor de dos anotaciones, mientras que Wilfredo Tovar, Brainer Bonassi y Aldrem Corredor aportaron sencillos remolcadores.

Corredor agregó una carrera impulsada con elevado de sacrificio en la sexta entrada, mientras que Jonny Pereda produjo otras dos con un sencillo en la séptima y un cuadrangular solitario en la novena.

En Barquisimeto, los Tigres de Aragua derrotaron 14-8 a los Cardenales de Lara, gracias a dos ataques de seis carreras en la quinta y séptima entradas. Aragua remontó una desventaja de 6-1 con un racimo de seis anotaciones en el quinto episodio, encabezado por un jonrón de tres carreras de René Pinto, para tomar una ventaja de 7-6.

En la séptima, los Tigres agregaron otras seis carreras, con sencillos productores de Jorbit Vivas, Jesús Rodríguez y Keiber Rodríguez, además de un doblete de dos anotaciones de Gorkis Hernández. Keiber Rodríguez, quien terminó con tres carreras impulsadas y cuatro anotadas, cerró la ofensiva con un cuadrangular solitario en la novena entrada.

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FUENTE: AP