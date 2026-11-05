Leones blanquean a Cangrejeros en Puerto Rico

Chris Arroyo abrió la pizarra con un doble productor en la segunda entrada, William Simoneit añadió una carrera con elevado de sacrificio en la cuarta, mientras que Ezequiel Pagán, Gesmuel Valentín y John Bay produjeron una anotación cada uno en un ataque de tres carreras en el quinto episodio.

Ryan Murphy abrió el encuentro con tres innings sin permitir imparables ni carreras, antes de dar paso al bullpen, que completó la blanqueada con una labor combinada de seis lanzadores.

En Mayagüez, los Gigantes de Carolina derrotaron 5-2 a los Indios de Mayagüez, apoyados en un ataque de tres carreras en la primera entrada. Avi Meléndez Ortiz impulsó dos anotaciones con un sencillo y posteriormente anotó por un balk.

Edwin Ríos acercó a los Indios con un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, pero Edwin Díaz respondió con un sencillo productor de dos anotaciones en la octava.

En San Juan, los Senadores derrotaron 4-1 a los Criollos de Caguas, apoyados en un ataque de tres carreras en la sexta entrada. Antonio Jiménez impulsó una anotación con un sencillo y el cubano Yasiel Puig, exjugador de Grandes Ligas, remolcó otra con un elevado de sacrificio, en una jugada en la que un error defensivo permitió la tercera carrera.

Ramón Rodríguez completó la ofensiva de los Senadores con un sencillo productor en la octava entrada.

Magallanes se enracha y enhebra 5 triunfos

Los Navegantes del Magallanes consiguieron su quinta victoria consecutiva al superar 6-5 a las Águilas del Zulia, apoyados en un ataque de cinco carreras en la cuarta entrada y resistiendo la reacción de sus rivales, que anotaron tres veces en la séptima, una en la octava y otra en la novena.

Magallanes mejoró su marca a 8-13, aunque permanece en el penúltimo lugar de la clasificación, después de haber ganado apenas tres de sus primeros 16 encuentros.

Rougned Odor abrió la pizarra con un jonrón solitario en la segunda entrada y Renato Núñez conectó otro cuadrangular sin corredores en base en la cuarta. En ese mismo episodio, Tucupita Marcano recibió una base por bolas con las bases llenas y Carlos Rodríguez añadió una carrera con un elevado de sacrificio.

Por las Águilas, Eliézer Alonzo destacó con un sencillo productor de dos anotaciones.

En Maracay, los Tiburones de La Guaira derrotaron 4-3 a los Tigres de Aragua en un duelo en el que las siete carreras fueron producto de cuadrangulares. Daniel Montero conectó dos vuelacercas solitarios por los Tiburones, mientras que René Pinto disparó uno de dos carreras, su cuarto de la temporada, y Jorbit Vivas añadió otro solitario para dar ventaja de 3-2 a los Tigres.

Sin embargo, Roiner Hernández conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para darle la vuelta a la pizarra.

En Barquisimeto, el encuentro entre los Caribes de Anzoátegui, líderes del circuito, y los Cardenales de Lara fue suspendido por lluvia en la tercera entrada, cuando los visitantes tenían una ventaja de 1-0.

Charros derrotan a Guasave, líder en México

Los bicampeones Charros de Jalisco derrotaron 4-1 a los Algodoneros de Guasave, líderes de la Liga Mexicana del Pacífico, apoyados en una sólida apertura de Luis Payán, quien lanzó seis entradas en blanco y permitió apenas cuatro imparables.

Jalisco resolvió el encuentro con un ataque de cuatro carreras en la quinta entrada.,

Mateo Gil abrió la ofensiva con un doble productor y Tirso Ornelas conectó un triple que impulsó otras dos anotaciones. Daniel Castro completó el ataque con un elevado de sacrificio que remolcó la cuarta carrera de los Charros.

En Hermosillo, los Naranjeros derrotaron 7-2 a los Tomateros de Culiacán, encabezados por Víctor Mendoza, quien conectó dos cuadrangulares y produjo tres carreras. Rubén Ibarra disparó un jonrón de dos anotaciones y Nick Solak añadió otro solitario.

Mendoza completó su actuación con un segundo vuelacercas, de dos carreras, en la sexta entrada, para encabezar la ofensiva de Hermosillo.

En Tepic, los Jaguares locales, últimos de la clasificación, derrotaron 6-3 a los Cañeros de Los Mochis, apoyados en una sólida apertura del cubano Yoanner Negrín, quien lanzó cinco entradas en blanco y permitió seis imparables.

Albert Fabián impulsó una carrera con un doble y otra anotación llegó mediante un lanzamiento descontrolado. Carlos Sepúlveda produjo dos carreras, una con toque de sacrificio en la cuarta entrada y otra con un sencillo en la sexta, mientras Jorge Flores añadió una más con un imparable en la octava.

En Mexicali, los Venados de Mazatlán blanquearon 2-0 a los Águilas, apoyados en una sólida apertura de Raúl Carrillo, quien lanzó cinco entradas sin permitir carreras y admitió cuatro imparables. Mazatlán anotó sus dos carreras en la primera entrada, gracias a un sencillo productor de Orlando Piña y un pelotazo a Gaige Howard con las bases llenas.

Como locales, los Yaquis de Obregón derrotaron 8-7 a los Mayos de Navojoa en once entradas, dejándolos en el terreno después de un encuentro de constantes volteretas.

Abajo por una carrera en la baja de la undécima, Roberto Valenzuela empató con un doble remolcador de una carrera y posteriormente anotó la carrera del triunfo en elevado de sacrificio de Kevin Villavicencio.

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FUENTE: AP