León XIV celebra su primera Pascua como pontífice y llama a la esperanza ante conflictos globales

El papa León XIV se dirige a los fieles tras ofrecer la bendición Urbi et Orbi ("a la ciudad y al mundo" en latín) desde la logia central de la basílica de San Pedro al final de la misa de Pascua en la plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 5 de abril de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está ya en su segundo mes y Rusia continúa con su campaña en Ucrania, y León ha insistido en que se detengan las hostilidades. En su homilía de Pascua, el papa señaló en particular a quienes hacen la guerra, maltratan a los débiles y priorizan las ganancias.

León, el primer papa nacido en Estados Unidos, se dirigió a los fieles desde un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas, y con las escaleras que descienden hacia la plaza donde se congregaron los fieles llenas de plantas perennes de primavera, en una referencia simbólica al mensaje de esperanza del papa.

El pontífice imploró a los fieles mantener la esperanza frente a la muerte, que acecha “en las injusticias, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres, en la falta de atención que se presta a los más vulnerables”.

“Lo vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva desde cada rincón por los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye”, manifestó.

Citando a su predecesor, el papa Francisco, advirtió a los fieles que no cayeran en la indiferencia ante la “injusticia persistente, el mal, la indiferencia y la crueldad”, porque “también es cierto que en medio de la oscuridad, algo nuevo siempre brota y tarde o temprano da fruto”.

Más tarde tenía previsto ofrecer el tradicional mensaje “Urbi et Orbi” —en latín, “a la ciudad y al mundo”.

Los cristianos en Tierra Santa conmemoran una Pascua sobria

Las ceremonias tradicionales en la iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos como el sitio tradicional de la crucifixión y resurrección de Jesús, se redujeron en virtud de un acuerdo con la policía israelí. Las autoridades han impuesto límites al tamaño de las concentraciones públicas debido a los continuos ataques con misiles.

Las restricciones también atenuaron el reciente mes sagrado musulmán del Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, así como la actual festividad judía de Pésaj, que dura una semana. El domingo, la bendición sacerdotal judía en el Muro Occidental —a la que normalmente asisten decenas de miles— se limitó a apenas 50 personas.

Las restricciones han tensado las relaciones entre las autoridades israelíes y los líderes cristianos. La policía impidió la semana pasada que dos de los principales líderes religiosos de la iglesia, incluido el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, celebraran el Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro.

El papa había expresado el martes su esperanza de que la guerra pudiera terminar antes de Pascua.

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Barry informó desde Milán. Josef Federman, en Jerusalén, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP