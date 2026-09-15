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Lens despide al técnico Dino Toppmöller tras solo 6 partidos al mando

LENS, Francia (AP) — El club francés Lens despidió el martes a su técnico Dino Toppmöller tras apenas seis partidos al mando, al señalar que las diferencias de criterio con el estratega alemán no pudieron resolverse.

ARCHIV - Dino Toppmöller, el entonces técnico de Eintracht Frankfurt, previo al partido contra Leipzig en la Bundesliga, el 6 de diciembre de 2025, en Fráncfort. (Jan Woitas/dpa vía AP)
ARCHIV - Dino Toppmöller, el entonces técnico de Eintracht Frankfurt, previo al partido contra Leipzig en la Bundesliga, el 6 de diciembre de 2025, en Fráncfort. (Jan Woitas/dpa vía AP) AP

Lens, décimo en la Ligue 1 después de quedar segundo detrás de Paris Saint-Germain la temporada pasada, informó que Yannick Cahuzac asumirá de manera interina para el partido del viernes en Mónaco.

“Tras numerosas conversaciones sobre la plantilla y el funcionamiento y la organización del cuerpo técnico, (Lens) informó a su entrenador principal de su intención de reestructurar el staff”, dijo el club.

“Como Dino Toppmöller no pudo alinearse con estos cambios estructurales, el club tomó la decisión responsable de poner fin a su etapa, así como a la de sus dos asistentes”, agregó.

Lens añadió que Toppmöller, quien firmó un contrato de dos años en junio, renunció a una “cantidad sustancial” de su indemnización.

Toppmöller, de 45 años, entrenó anteriormente a Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Cuando llegó, Toppmöller prometió imprimir en Lens un fútbol ofensivo de alta intensidad.

Comenzó bien, ya que Lens, campeón de la Copa de Francia, venció al PSG en la Supercopa de Francia —pese a jugar la segunda mitad con 10 hombres— y luego ganó 5-2 en casa ante Auxerre.

Pero Lens perdió los dos siguientes partidos de liga y rescató un empate 2-2 en Le Mans el domingo pasado después de ir perdiendo 2-0. Eso ocurrió tras una victoria 3-2 como visitante ante Sparta Praga en la Liga de Campeones, donde Lens estuvo dos veces por detrás en el marcador antes de imponerse con dos goles en el tiempo añadido.

Toppmöller fue despedido por Frankfurt en enero tras una mala racha, en la que el equipo también encajó goles. Sin embargo, había guiado de manera notable a Frankfurt a la Liga de Campeones después de terminar tercero en la Bundesliga durante la temporada 2024-25.

Su padre, Klaus Toppmöller, también fue entrenador y llevó al poco reconocido Bayer Leverkusen a la final de la Liga de Campeones en 2002, donde perdió ante el Real Madrid.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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