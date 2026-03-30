Leiter y Burger guían a los Rangers a una victoria 5-2 sobre los Orioles

Jack Leiter, lanzador abridor de los Rangers de Texas, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el lunes 30 de marzo de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Leiter (1-0) tuvo un tramo de cinco ponches consecutivos y pareció conseguir un sexto para el segundo out de la quinta, pero Colton Cowser ganó una impugnación del ABS en un tercer strike cantado y lo convirtió en un hit. Blaze Alexander conectó un sencillo y Gunnar Henderson pegó un sencillo de dos outs para recortar la diferencia a 4-2 antes de que Leiter ponchara a Pete Alonso para terminar la entrada con corredores en las esquinas.