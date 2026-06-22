Leipzig contrata al exdefensa argentino Martín Demichelis como entrenador

“Martín combina una filosofía futbolística clara con intensidad y una experiencia sobresaliente”, indicó Marcel Schäfer, director deportivo de Leipzig. “Estamos convencidos de que aportará un nuevo impulso al equipo y desempeñará un papel clave en el éxito y el desarrollo continuos del club”.

Werner llevó al Leipzig al tercer puesto de la Bundesliga en su primera temporada, asegurando la clasificación a la Liga de Campeones, pero fue despedido junto con sus entrenadores asistentes el miércoles.

Demichelis comenzó su carrera como entrenador como asistente en el Málaga, al tiempo que trabajaba con varios equipos juveniles del Bayern. Asumió su primer cargo como entrenador principal en el club de su infancia, River Plate, en 2022, al que condujo a ganar el doblete de liga y copa en Argentina en su temporada de debut. Se hizo cargo del equipo mexicano Monterrey en 2024, y de Mallorca en febrero de este año.

“Ese es exactamente el tipo de desafío que estaba buscando”, manifestó Demichelis sobre su nuevo trabajo en Leipzig. “Siento un enorme respeto por el trabajo que se ha hecho aquí. Quiero construir sobre esas bases y dar los siguientes pasos junto con el equipo. Quiero crear un conjunto que juegue un fútbol audaz, intenso y emocionante, que asuma responsabilidades en el campo e inspire a la gente de Leipzig con su pasión”.

Demichelis disputó 51 partidos con Argentina, incluida la final del Mundial de 2014 contra Alemania. Ganó cuatro títulos de la Bundesliga y cuatro de la Copa de Alemania con el Bayern antes de marcharse en enero de 2011 al Málaga, donde jugó durante 2 temporadas y media. Pasó tres temporadas en el Manchester City antes de regresar a España en el Espanyol y el Málaga, donde se retiró a los 36 años.

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FUENTE: AP