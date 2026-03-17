Legisladores en Escocia someten a votación proyecto de muerte asistida

El diputado liberal demócrata Liam McArthur se une a una manifestación antes de que los legisladores en Escocia debatan un proyecto de ley de muerte asistida, en el Parlamento escocés en Edimburgo, el 17 de marzo de 2026. (Neil Pooran/PA vía AP) AP

A los miembros de la legislatura, con sede en Edimburgo, se les ha concedido un voto libre sobre el proyecto de ley de muerte asistida, lo que significa que pueden decidir según su conciencia, en lugar de hacerlo siguiendo líneas partidistas. Eso dificulta predecir el resultado de la decisión, que se espera después de las 10:00 pm, hora local.

Escocia forma parte del Reino Unido —junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte— y cuenta con un gobierno semiautónomo que tiene autoridad sobre muchas áreas de política, incluida la salud.

Si el proyecto se convirtiera en ley, las personas en Escocia a las que les queden seis meses o menos de vida podrían solicitar ayuda para ponerle fin. Dos médicos tendrían que confirmar que la persona padece una enfermedad terminal y que tiene la capacidad mental para hacer la solicitud.

El legislador liberal demócrata Liam McArthur, quien redactó el proyecto, instó a sus colegas a respaldarlo.

“Si creen que las personas que están muriendo no deberían tener que sufrir contra su voluntad y han escuchado, como yo, los muchos casos en los que simplemente se les ha fallado por la falta de compasión y de seguridad en nuestra ley actual, ahora tienen que apoyar este proyecto de ley”, expresó McArthur. “Es hora de mirar a los escoceses con enfermedades terminales a los ojos y hacer este cambio”.

Los opositores a la muerte asistida han argumentado que las personas con discapacidad, ancianas, enfermas y/o deprimidas podrían ser presionadas para poner fin a su vida para no ser una carga para los demás.

La viceprimera ministra Kate Forbes, del gobernante Partido Nacional Escocés, dijo que votaría en contra del proyecto. Algunas organizaciones médicas, entre ellas el Real Colegio de Psiquiatras y la Real Sociedad Farmacéutica, también se oponen.

“Los médicos, psiquiatras, farmacéuticos y especialistas en cuidados paliativos —las personas a las que se les encargaría implementarlo— nos están pidiendo que no lo hagamos”, señaló Forbes. “Creen que este proyecto de ley no es seguro”.

Un proyecto de ley similar que legalizaría la muerte asistida en Inglaterra y Gales está actualmente atascado en el Parlamento británico en Londres.

La Cámara de los Comunes aprobó en junio el proyecto Ley de Adultos Enfermos Terminales (Final de la Vida), pero se ha visto frenado por más de 1.000 enmiendas en la Cámara de los Lores. Los partidarios del proyecto sostienen que eso es una táctica dilatoria de los opositores. Sin embargo, algunos miembros de la cámara dicen que están realizando el escrutinio necesario para reforzar la legislación.

Parece que la iniciativa no será aprobada por ninguna de las dos cámaras del Parlamento antes de que termine el actual periodo de sesiones, que se espera en mayo. Si eso ocurre, el proyecto decaerá y cualquier nuevo intento de legalizar la muerte asistida tendría que empezar desde cero.

Las islas de Jersey y la Isla de Man, que son posesiones de la Corona británica pero no forman parte del Reino Unido, han aprobado leyes similares que están a la espera de la aprobación del rey Carlos III. Ambas islas pequeñas son autogobernadas, pero dependen del Reino Unido para la defensa y algunos asuntos exteriores.

El suicidio asistido —en el que los pacientes toman una bebida letal recetada por un médico— es legal en países como Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suiza y en partes de Estados Unidos, con regulaciones sobre los criterios de elegibilidad que varían según la jurisdicción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP